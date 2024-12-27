安國法說會／董座羅森洲：多項 AI 專案開發2025年上半年有成果

神盾（6462）集團旗下安國（8054）轉型IP與ASIC領域報捷，安國27日召開法說會，安國董事長羅森洲表示，公司全力發展AI（人工智慧）與高速運算（HPC）市場，同時包括車用、機器人、無人機等，目前安國已有多項AI專案開發中，預計2025年上半年就可看到成果，營運相較於今年將有顯著不同。同時神盾集團旗下安格也同步召開法說會。

羅森洲指出，安國合併星河半導體即將在12月31日完成，明年安國將迎來全新氣象，安國在CoWoS先進封裝擁有十多年經驗，與全球矽智財龍頭安謀（Arm）合作可加速跨入AI伺服器的龐大市場，在Arm Neoverse Compute Subsystems（CSS）V3架構下，神盾（6462）提供Chiplet互聯傳輸介面UCIe的矽智財，結合安國在Chiplet及先進封裝CoWoS設計服務的能力，打造新一代AI HPC伺服器的高效能小晶片解決方案。

安國目前核心業務主軸為AI Platform與Arm伺服器chiplet架構設計服務，預計將成為未來營收成長的主要動能，為應對市場對AI運算多樣化的需求，安國推出AI Platform ASIC解決方案，結合AI XPU架構（CPU、NPU、LPU等運算單元）與先進封裝技術（如CoWoS、 WoW），針對資料中心、邊緣運算及智能終端應用構建靈活、高效的AI平台。

此外神盾集團旗下安格科技股份有限公司（6684）於27日也同步舉行2024年度法人說明會，由董事長羅森洲與總經理藍世旻共同主持，詳細說明公司營運概況與未來發展策略。

財務表現方面，2024年前三季合併營收達2.83億元，較去年同期成長23%；毛利率提升至40%，較去年同期的31%大幅改善。雖然前三季仍有營業虧損1.68億元，但虧損幅度較去年同期減少6%，顯示營運逐步改善。截至2024年第三季底，公司持有現金及金融資產達7.37億元，財務結構穩健。

產品發展策略上，安格科技持續深耕四大核心領域：USB-C視訊轉換、智慧卡讀卡機、數位電源管理，以及高速訊號處理解決方案。其中，在嶄新應用分體電視領域，公司推出標準平台USB-C to V-by-One with PD 3.1解決方案，擺脫過去分體電視的技術封閉市場，展現TypeC技術整合能力，並取得客戶開案，預計於2025Q3進入量產。在高速訊號處理晶片，公司積極布局HDMI 2.1 ReDriver/ReTimer及USB4 ReDriver/ReTimer等新產品，預計在2024至2025年間陸續完成開發。數位電源領域方面，公司已完整布局GaN控制器完整方案、USB PD控制晶片等產品線，並朝向高瓦數充電設備等應用領域擴展。

安格科技強調，憑藉在電源管理、高速訊號處理等領域的技術優勢，公司將持續深化產品布局，預期未來隨著新產品量產，營運將逐步改善。