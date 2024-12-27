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安國法說會／轉型ASIC及IP 成效開始顯現

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

神盾（6462）集團旗下IP公司安國（8054）於12/27日召開法人說明會，由於安國轉型ASIC(特殊應用晶片) 及IP(矽智財)公司之成效開始顯現，113年前三季合併營收較去年同期成長15%，最近期公告之11月合併營收則主因ASIC晶圓量產大幅增加，以致營收較去年同月成長51%。

安國目前營運的核心業務主軸為AI Platform 與ARM伺服器chiplet架構設計服務，預計將成為未來營收成長的主要動能。為應對市場對AI運算多樣化的需求，安國推出AI Platform ASIC解決方案，結合AI XPU架構（CPU、NPU、LPU等運算單元）與先進封裝技術（如CoWoS、 WoW），針對資料中心、邊緣運算及智能終端應用構建靈活、高效的AI平台。

此外，安國與全球矽智財龍頭ARM合作，於113年第三季取得ARM最新Neoverse計算子系統 V3 (CSS V3)的架構授權，並成為ARM CSS技術全球首批取得授權之台灣合作夥伴。

ARM伺服器晶片在高效能運算環境中的節能優勢，正迅速提升其市場成長，依據Grand View Research調查數據顯示， ARM伺服器的全球市場規模，預計113年至119年複合年成長率為 14.3%。安國預期將憑藉ARM Neoverse V3的技術領先優勢，搶占伺服器晶片市場的成長機遇，未來集團營收大幅成長可期。

AI Arm 營收

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