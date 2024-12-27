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股王信驊怎麼了？早盤大跌 股價一度被力旺超車

經濟日報／ 記者馬琬淳∕台北即時報導
信驊科技董事長林鴻明。圖／高市經發局提供
信驊科技董事長林鴻明。圖／高市經發局提供

股王信驊（5274）自8月底股價創高後，一路震盪走低，27日早盤更一度下跌至3,325元，遭股后力旺（3529）超車，不過盤中低接買盤湧進，盤中小漲逾1%，暫時守住股王寶座。

信驊股價在下半年表現疲弱，如以最高價5,345元計算，至今最低點3,325元，跌幅達37%。美系外資9月中時將信驊目標價下調，由5,150元降至4,765元，評等並降至「中立」。分析師指出，信驊的遠端伺服器控制晶片（BMC）產品可能面臨庫存過剩的風險，加上市場份額的不確定性，且產品規格變更也可能延長成長周期，添加不確定。

不過，另一家美系外資重申信驊「買進」評級，但目標價由5,500元降至5,300元。該美系外資指出，信驊持續在整體潛在市場（TAM）擴展，預估2026年營收將年增約51.1%，相關催化劑包括：信驊今年推出以12奈米製程打造的新款BMC產品「AST 2700」系列，出貨比例有望由6%上調至18%，因受惠於新一代伺服器平台市場顯著提升。

此外，信驊有望在英特爾（Intel）的Oak Stream平台、超微（AMD）的Venice平台，以及輝達（NVIDIA）的Rubin平台等占據主導地位。

信驊前11月合併營收57.23億元，年增幅度超過一倍。展望明年，信驊董事長林鴻明看好AI伺服器需求持續強勁，很多客戶增加AI伺服器資本支出，持續對信驊拉貨，有望帶動其現有BMC產品「AST2600」營收占比提升到80%至85%，新產品AST 2700也開始量產出貨。現階段正與客戶合作開發應用在輝達Rubin新平台上的產品線。

伺服器 信驊 營收

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