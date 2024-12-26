快訊

柯文哲獲3000萬交保 小草歡呼！黃國昌諷：阿伯不是鄭文燦，要等銀行開門籌錢

今愈晚愈濕冷！明起首波強烈冷氣團來襲 天氣晴冷探6度低溫

柯案5名在押被告全交保！羈押近4個月柯文哲3000萬交保限制住居

凱碩迎急單 後市不淡

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導

金寶集團旗下網通廠凱碩（8059）昨（26）日舉行法說會，董事長兼總經理章瑛表示，近期迎來急單，預期這波急單動能可維持至2025上半年，2025年全年仍需觀察景氣與需求變化。

他說，凱碩過去一段時間營運受限於終端市場需求下滑、中南美洲客戶打銷庫存進度慢，及匯率與通膨等因素衝擊，本季才開始有較多需求，但上游供應商備料態度較保守，該公司將極力與供應商協調供料，以因應出貨。

展望明年，凱碩積極開拓中南美、歐洲客戶，產品獲得客戶認同，但出貨備料周期拉長，目前除了積極備料外，合併韓商SPI也有望對營運有正面貢獻。

凱碩表示，全球政府積極投入基礎建設發展，但進度較預期慢，網路需求仍持續上升，明年動能來自各國營運商纜線汰換商機，因走直供路線，能掌握客戶光纖寬頻進度、終端設備需求，加上研發WiFi6 E、WiFi 7、GPON、纜線數據機等新品，加上隸屬金仁寶集團，有通路協助的優勢，預期2025年業績會比2024年好。

WiFi 網通廠

延伸閱讀

連接愛沙尼亞海底輸電纜突斷運 芬蘭警調查1艘外國船

連接愛沙尼亞海底輸電纜線突斷運 芬蘭展開調查

內資撐盤 中小型股聚光

圓剛邊緣運算急單湧進

相關新聞

元山射三箭 要績增雙位數

車用電子暨散熱廠元山（6275）昨（26）日召開法說會，總經理劉賢文指出，明年車用電子、高階運算IT及生活系統事業持續成...

朋程出貨熱 業績催油門

車用整流二極體大廠朋程（8255）昨（26）日召開法說會，總經理吳憲忠表示，本季營運將明顯優於去年同期，伴隨美國商務部對...

凱碩迎急單 後市不淡

金寶集團旗下網通廠凱碩（8059）昨（26）日舉行法說會，董事長兼總經理章瑛表示，近期迎來急單，預期這波急單動能可維持至...

聰泰11月EPS 0.52元 勁揚115%

聰泰（5474）遭列注意股票，昨（26）日應主管機關要求，公布自結11月稅後純益2,064萬元，年增115.22%，每股...

能率11月EPS -0.11元 淨損擴大

能率網通（8071）近期遭列警示股，昨（26）日應主管機關要求，公告自結11月稅後淨損500萬元，每股淨損0.11元，較...

南良營運 雙引擎熱轉

南良（5450）昨（26）表示，以目前在手訂單來看，受惠於安全防護、運動休閒、醫療、生質材料等利基型市場規模的穩健成長，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。