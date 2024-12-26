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意德士：產能滿載外包因應 明年營收看增

中央社／ 新竹26日電

意德士董事長闕聖哲今天表示，目前產能滿載，明年將透過部分產品外包方式因應，營收可望持續成長，2026年竹東二期新廠完工，營運將可進一步加速成長。

半導體製程設備零組件暨材料商意德士下午召開法人說明會，闕聖哲說，2023年12月感受到客戶安全庫存下降，今年上半年致力補足客戶安全庫存，下半年則積極滿足客戶需求。

意德士累計今年前11月營收達新台幣5.71億元，年增20.89%，闕聖哲預期，今年總營收可望創下新高。客戶需求回升，加上海外市場和新應用業務成長，以及轉投資誼特營運回升，是推升意德士今年營運成長主要動力。

闕聖哲說，意德士目前產能滿載，明年將把部分產品外包方式因應，毛利率較高的核心產品則維持廠內生產製造，預期明年營收可望持續成長。

闕聖哲表示，為滿足市場需求，竹東二期新廠第3季動工，預計2026年完工。新廠規劃產能將是現有產能的2倍，新廠完工後，營運將可加速成長。

新台幣 營收 運將

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