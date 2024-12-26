全家超商要賣韓式炸雞

全家餐飲（7708）昨（25）日宣布新一波跨通路合作計畫，旗下韓式炸雞品牌bb.q CHICKEN與全家便利商店攜手合作，於全台超過600家的全家SOHOT炎選，聯名推出bb.q CHICKEN暢銷明星商品「韓式火焰辣烤雞腿」和「燻香雞腿排」。

全家餐飲總經理辛紫綾表示，此次首波跨通路合作，預計可望帶動bb.q CHICKEN營收成長一成，明年第2季更將擴大品項合作，開創營收成長雙動能。

全家和全家餐飲在產業動向及消費趨勢變化，透過共享資訊、不斷開發優質食材，掌握餐點和產品的領先優勢。辛紫綾表示，觀察台灣消費市場對於韓流文化追逐持續向上，旗下品牌bb.q CHICKEN明年預計結合韓國品牌資源，共同開發推出超過15款新口味炸雞，打造成為最多韓式炸雞口味的餐廳，更期望透過此次與全家聯名合作，將bb.q CHICKEN導入全台超過600家全家SOHOT炎選店舖，由於售價相當於韓國當地品嘗的半價價格，加上超商銷售提高便利性，預計將吸引更多消費者嘗試，不僅帶動品牌知名度，並進一步推升銷售業績。

全家餐飲今年以來業績表現亮眼，除了新展店，既存店穩健經營亦帶動同店成長。其中，又以大戶屋和IKIGAI燒肉表現最亮眼。

全家餐飲表示，將持續發揮集團資源生態圈效益，未來朝向雙方會員合作深化、進行相互送客，積極進行品牌聯名商品開發，以接觸並了解消費者需求。