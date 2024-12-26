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櫃買中心打造亞洲資產管理中心

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

今年金管會推出打造台灣版「亞洲資產管理中心計畫」，同時國發會、財政部、金管會也已規劃「兆元投資國家發展方案」，配合主管機關政策，櫃買中心與台灣證券交易所共同成立「資本市場服務團」，透過深化市場服務，壯大我國資本市場。在資本市場服務團當中，永續發展債券扮演相當重要的角色，同時擔任台灣推動多元新商品以及引導資金投入公建的重要平台。

規劃多元新商品方面，櫃買中心將持續擴大永續發展債券市場商品範疇，評估建置轉型債券櫃檯買賣制度可行性，協助發行人募集資金，用於氣候變遷減緩投資計畫及支持氣候轉型目標；在引導資金投入重大公共建設等社會扶助措施方面，櫃買中心將積極協助政府機構及國家住宅及都市更新中心發行永續發展債券，透過與金管會及財政部建立三方聯繫機制，針對政府機構潛在案源進行拜訪及鼓勵發行，提供個案輔導或其他協助。

永續發展債券已成為引導資金流向具環境或社會正面效益投資計畫的重要平台，為協助政府及企業積極邁向國家淨零目標及永續發展，櫃買中心將賡續深化市場、深耕永續，持續透過發展多樣化的金融商品、營造友善籌資環境，進而實現國家政策，為我國淨零轉型與永續發展目標貢獻實質力量。

債券 櫃買中心

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