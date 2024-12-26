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櫃買中心協助推進國家淨零願景

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

在氣候變遷挑戰日益嚴峻的時代，企業亟需資金進行轉型，而投資人也積極尋找高品質的責任投資機會，永續發展債券不僅協助企業自資本市場籌集資金，投資於減碳、可再生能源等計劃，來實現永續轉型。同時也提供投資者一個明確的途徑，來支持對社會和環境產生積極影響的項目。永續發展債券作為連結企業與投資人需求的橋樑，成為實現永續發展目標的關鍵金融工具。

櫃買中心秉持支持國家永續發展及永續金融政策使命，2017年起，率先建立綠色債券市場，為台灣永續金融奠下基石。隨後，透過創新商品及吸引更多市場參與者，持續完善相關制度，2021年櫃買中心成功整合綠色債券、社會責任債券及可持續發展債券交易制度，正式建立台灣永續發展債券市場。為因應國際市場趨勢與本地需求，櫃買中心於2022年推出可持續發展連結債券（SLB），並在2023年將具股權性質的轉（交）換公司債納入永續發展債券範疇，形成完整的永續金融生態圈。

未來，櫃買中心將持續完善台灣永續金融生態系，運用資本市場的力量，協助發行人投入氣候變遷減緩投資計畫、支持氣候轉型，並引導資金進入公共建設與社會扶助措施，攜手推進國家淨零排放的願景，共創永續發展新局面。

債券 櫃買中心

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