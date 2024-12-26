櫃買永續債 發行續創新高

2024年我國永續發展債券市場發行金額創新高，發行量達53檔，發行金額約達新台幣1,492億元，突破前一年度發行金額新台幣1,473億元，再創歷史新高，已連續四年發行金額突破新台幣1,000億元大關。截至今年底，市場累計發行238檔，發行總額約達新台幣6,811億元。

從發行人面向看，本國發行人成長最快，國內發行人占比自2021年的32%逐年提升至2024年的88%，目前累計發行總額中67%為本國發行人，彰顯永續發展債券成台灣企業轉型重要工具。33%來自外國發行人，包括德意志銀行、智利政府及沃旭能源等，顯示我國市場已具國際競爭力與關注度。

另外值得一提的是，我國永續發展債券市場首度迎來我國地方政府成功發行，台北市及高雄市政府分別發行首批永續發展政府債券，展現政府的帶頭作用，並帶動民間企業邁向永續發展。

今年度新增七家永續發展債券發行人，顯示ESG投資熱潮持續，不僅既有發行人積極投入永續計畫，亦有新發行人及投資人展現責任投資意識，支持企業永續發展。

此外，在商品創新及擴大市場參與者政策推動上，櫃買中心為協助中小企業發行永續發展轉（交）換公司債，於2023年底將具股權性質的轉（交）換公司債納入永續發展債券範疇，為中小企業發行人提供參與發行永續發展債券之機會。同年8月，櫃買中心推出永續發展債券外部評估費用補貼措施，針對初次發行永續發展政府債券及永續發展轉（交）換公司債的發行人提供支持。遠東新世紀（1402）、世紀鋼及台泥於2024年下半年率先發行綠色轉（交）換公司債及可持續發展連結轉換公司債，為市場開啟新篇章。

累計至2024年底之前五大本國發行人餘額來看，台積電為永續發展債券市場最大發行人，累計發行新台幣1,211億元的綠色債券，主要資金投入於綠建築；其次為台電公司，累計發行新台幣1,027億元的綠色債券，配合我國政府能源轉型計畫，主要資金皆投入於再生能源；第三為遠東新世紀，累計發行新台幣195億元的永續發展債券，主要資金投入於廢棄物回收處理再利用之綠色計畫項目，亦投入「創造就業」及「社會經濟發展和權利保障」等社會效益之投資項目。

第四為本國金融機構代表玉山銀行，累計發行新台幣193億元的永續發展債券，不僅發行綠色債券支應綠色放款業務，亦跨足社會效益投資項目，以發行社會責任債券及可持續發展債券，支持「基本服務需求」及「社會經濟發展和權利保障」等項目之放款；第五為聯華電子，累計發行新台幣121億元的綠色債券，主要資金用於綠建築。目前本國民營企業發行人已涵蓋電子業、半導體業、運輸業、租賃業及電信業等，顯示永續發展債券籌資平台已能有效協助國內各類產業永續投資及轉型。