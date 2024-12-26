快訊

嘉義縣資深前議員賴朝崙驚傳離世 家人不願出面辦後事

今起有雨降溫 吳德榮：周六迎入冬首波強烈冷氣團 探6度低溫

台南遠百B2麥當勞熄燈 「陪伴27年 我的童年回憶掰掰」

櫃買永續債 發行續創新高

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

2024年我國永續發展債券市場發行金額創新高，發行量達53檔，發行金額約達新台幣1,492億元，突破前一年度發行金額新台幣1,473億元，再創歷史新高，已連續四年發行金額突破新台幣1,000億元大關。截至今年底，市場累計發行238檔，發行總額約達新台幣6,811億元。

從發行人面向看，本國發行人成長最快，國內發行人占比自2021年的32%逐年提升至2024年的88%，目前累計發行總額中67%為本國發行人，彰顯永續發展債券成台灣企業轉型重要工具。33%來自外國發行人，包括德意志銀行、智利政府及沃旭能源等，顯示我國市場已具國際競爭力與關注度。

另外值得一提的是，我國永續發展債券市場首度迎來我國地方政府成功發行，台北市及高雄市政府分別發行首批永續發展政府債券，展現政府的帶頭作用，並帶動民間企業邁向永續發展。

今年度新增七家永續發展債券發行人，顯示ESG投資熱潮持續，不僅既有發行人積極投入永續計畫，亦有新發行人及投資人展現責任投資意識，支持企業永續發展。

此外，在商品創新及擴大市場參與者政策推動上，櫃買中心為協助中小企業發行永續發展轉（交）換公司債，於2023年底將具股權性質的轉（交）換公司債納入永續發展債券範疇，為中小企業發行人提供參與發行永續發展債券之機會。同年8月，櫃買中心推出永續發展債券外部評估費用補貼措施，針對初次發行永續發展政府債券及永續發展轉（交）換公司債的發行人提供支持。遠東新世紀（1402）、世紀鋼及台泥於2024年下半年率先發行綠色轉（交）換公司債及可持續發展連結轉換公司債，為市場開啟新篇章。

累計至2024年底之前五大本國發行人餘額來看，台積電為永續發展債券市場最大發行人，累計發行新台幣1,211億元的綠色債券，主要資金投入於綠建築；其次為台電公司，累計發行新台幣1,027億元的綠色債券，配合我國政府能源轉型計畫，主要資金皆投入於再生能源；第三為遠東新世紀，累計發行新台幣195億元的永續發展債券，主要資金投入於廢棄物回收處理再利用之綠色計畫項目，亦投入「創造就業」及「社會經濟發展和權利保障」等社會效益之投資項目。

第四為本國金融機構代表玉山銀行，累計發行新台幣193億元的永續發展債券，不僅發行綠色債券支應綠色放款業務，亦跨足社會效益投資項目，以發行社會責任債券及可持續發展債券，支持「基本服務需求」及「社會經濟發展和權利保障」等項目之放款；第五為聯華電子，累計發行新台幣121億元的綠色債券，主要資金用於綠建築。目前本國民營企業發行人已涵蓋電子業、半導體業、運輸業、租賃業及電信業等，顯示永續發展債券籌資平台已能有效協助國內各類產業永續投資及轉型。

櫃買中心鼓勵發行永續發展債券，祭出費用補貼措施。櫃買中心／提供
櫃買中心鼓勵發行永續發展債券，祭出費用補貼措施。櫃買中心／提供

債券 新台幣

延伸閱讀

「投資論壇ETF創富大趨勢」論壇 經濟日報邀專家分享如何投資

00679B、00687B債券ETF又破底…通膨再起自己嚇自己？ 伊森：殖利率已經超乎預期上漲

五檔債券ETF 規模增百億

債券ETF規模增到3兆台幣！專家：川普上任、買債領息最安全...00959B鎖定票息率前10%

相關新聞

櫃買永續債 發行續創新高

2024年我國永續發展債券市場發行金額創新高，發行量達53檔，發行金額約達新台幣1,492億元，突破前一年度發行金額新台...

櫃買中心協助推進國家淨零願景

在氣候變遷挑戰日益嚴峻的時代，企業亟需資金進行轉型，而投資人也積極尋找高品質的責任投資機會，永續發展債券不僅協助企業自資...

櫃買中心打造亞洲資產管理中心

今年金管會推出打造台灣版「亞洲資產管理中心計畫」，同時國發會、財政部、金管會也已規劃「兆元投資國家發展方案」，配合主管機...

全家超商要賣韓式炸雞

全家餐飲（7708）昨（25）日宣布新一波跨通路合作計畫，旗下韓式炸雞品牌bb.q CHICKEN與全家便利商店攜手合作...

創泓競拍 每股72.5元

資安業者創泓科技（7714）明年上櫃，採競價拍賣及公開申購兩階段承銷，昨（25）日起競價拍賣1,612張，競價拍賣底價每...

櫃買明年主攻三業務

櫃買中心明年將力推三大業務，包括推廣黃金現貨交易平台、開放永續型創業投資公司申請上櫃、積極與指數公司合作ETF業務。櫃買...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。