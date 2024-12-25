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泰合將登興櫃 每股56元

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

泰合（6467）昨（25）日舉行掛牌前業績發表會，該公司預計今年12月30日以每股56元參考價登錄興櫃。泰合生技藥品董事長暨總經理李世仁表示，公司開發的抗血栓口溶膜（Oral Dissolving Film, ODF）新藥TAH3311，已在美國展開臨床三期試驗（Pivotal trial，關鍵臨床試驗），目標明年首季完成臨床，爭取2026年在歐美市場上市。

泰合生技藥成立於2010年，該公司曾經於2014年登錄興櫃，後來為了進行轉型又在2018年下興櫃，在李世仁的策略調整下，改以聚焦創新劑型藥物發展為核心業務。

李世仁表示，泰合生技開發的TAH3311，是將原廠的Apixaban抗血栓錠劑（商品名Eliquis, Bristol Myers Squibb及Pfizer共同開發）改成不須喝水即可迅速溶於口中的薄膜劑型，屬於505(b)(2)新劑型新藥。目前全球每年新增1,500萬名中風患者，其中50%的患者在住院期間會產生吞嚥困難，根據統計約有13%的中風病患產生長期吞嚥障礙（Long-term Dysphagia）。

李世仁表示，TAH3311已在日前開始三期臨床收案，共計招募60名健康受試者，預計2025年第1季完成後，於第3季申請美國及歐洲藥證，目標2026年正式上市。他說明，TAH3311將由泰合自行申請上市許可後，再將歐、美市場授權給經銷商進行推廣。

李世仁 生技 興櫃

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