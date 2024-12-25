智冠新遊戲 搶寒假商機
遊戲通路大廠智冠（5478）旗下二家遊戲子公司網龍、遊戲新幹線近期正積極發布新遊戲以及舊遊戲版本更新，期盼藉此提前卡位寒假、農曆年遊戲旺季商機。
目前網龍旗下的人氣遊戲《吞食天地M2.0》、《吞食天地 多元宇宙》、《飄流幻境Online》、《女神Online》、《黃易群俠傳M》均陸續展開年末感恩活動以及改版，藉此衝刺營收。
遊戲新幹線方面，旗下代理的遊戲《信長之野望Online》、《新天龍八部Online》、《完美世界2 Online》及《天龍八部Online宗師版》也正在舉辦一系列活動，陪玩家歡度耶誕迎跨年。
智冠通路本業方面，12月推出迎耶誕與跨年倒數快閃活動，規劃多樣儲值抽獎活動，期間內完成指定任務就有機會獲得高額MyCard點數、iPhone 16 Pro Max與LG投影機等好禮。
智冠去年每股純益7.09元，今年前三季每股純益就已達6.33元，表現亮眼。法人預期，智冠今年全年獲利超越去年應不成問題，明年能否能轉一個股本，端視各家子公司的獲利表現。
此外，智冠第三方支付子公司藍新科技目前也正迎接第4季傳統旺季，預料本季營運動能也會相當不錯。
展望未來，智冠指出，集團將與旗下數位遊戲、網路廣告行銷、金融科技三大事業群，隨著市場脈動、持續提供優質服務，並持續創新，達成公司長期持續成長的目標。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言