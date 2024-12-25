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櫃買明年主攻三業務

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

櫃買中心明年將力推三大業務，包括推廣黃金現貨交易平台、開放永續型創業投資公司申請上櫃、積極與指數公司合作ETF業務。櫃買中心表示，國際金價上漲推升近兩個月黃金現貨交易平台成交量明顯升溫，明年將持續推廣該平台，以提升能見度。

櫃買中心指出，「黃金現貨交易平台」今年10月及11月單月每日平均成交值均突破1,500萬元，投資人透過「黃金現貨交易平台」，即可使用現有證券帳戶下單買賣黃金現貨，給付結算與興櫃股票合併辦理，買賣黃金現貨就和買賣股票一樣簡單便捷。而且交易手續費以千分之1.425為上限，比照股票收費。

櫃買中心表示，目前該平台有兩檔黃金現貨產品台銀金（AU9901）及一銀金（AU9902），分別由台灣銀行及第一銀行提供報價，這兩家銀行是台灣最具規模且經營黃金現貨業務最專業、經驗最豐富的銀行，為投資人買賣黃金現貨最佳管道，櫃買中心也正規劃2025年度推廣計畫，以期提升黃金現貨交易平台能見度。

此外，櫃買中心開放永續型創業投資公司申請上櫃，主因我國創業投資公司發展已近40年歷史，成功扶持超過650家公司上市櫃，若創投公司得由資本市場取得資金挹注，可藉此提供國內產業成長活水，且藉助其專業投後管理，亦可促進被投資公司健全成長，有助於國內新興產業發展，因此開放永續型創業投資公司申請上櫃，並於本月6日公告修正申請上櫃相關規章。目前相關創投公司僅有鑽石投資上市掛牌，另有一家能率亞洲登錄興櫃。

櫃買中心債券ETF資產規模目前位居亞洲第一外，截至17日止，上櫃債券ETF共計90檔，最新總資產規模達2.97兆元，總成交金額達3.11兆元，成交日均值達134.3億元。債券ETF追募申報生效金額共計有20檔、63件，金額達1.37兆元。明年預計主動式ETF將上路，不少投信業者也表示有意願推相關產品，預期櫃買中心的優勢會在債券ETF這塊。櫃買中心近期已經與指數公司積極合作，除已經與ICE指數公司建立合作關係，發展聯名指數及指數化商品，未來還會跟其他指數公司合作。

櫃買中心 黃金現貨

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