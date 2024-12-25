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鑫創搶市 拿下歐美訂單

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

工業電腦廠鑫創電子（6680）布局AMR自主移動機器人市場，與面板大廠友達攜手合作的產品採用輝達GPU與英特爾CPU解決方案，鎖定工廠自動化需求，已取得歐美市場訂單，預計明年第2季起放量，成為明年業績成長主要動能之一。

鑫創電子在大股東友達策略入股下，雙方在多個領域展開合作，除了車載電腦之外，鑫創電子亦與友達攜手，搶攻AMR自主移動機器人市場，友達提供自家場域予AMR測試，目前AMR已取得歐美市場訂單。

鑫創電子機器人主要鎖定工廠自動化市場，包含低階的機器手臂及高階的AMR均有布局，其機器手臂並導入輝達最新釋出的Jetson Orin Nano Super迷你AI電腦解決方案，至於高階產品則使用輝達GPU與英特爾CPU整合方案。

鑫創電子今年11月營收7,549萬元，月增71.7%、年增14.9%，為歷史第三高；累計前11月營收達6.03億元、年增3.21%，為同期新高。

友達 輝達 鑫創

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