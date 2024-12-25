創泓競拍 每股72.5元

資安業者創泓科技（7714）明年上櫃，採競價拍賣及公開申購兩階段承銷，昨（25）日起競價拍賣1,612張，競價拍賣底價每股為72.5元，拍賣至12月27日，12月31日開標。

公開申購482張，承銷價格為各得標單價及數量加權之平均價格，超過競拍底價1.2倍，以87元為承銷價格上限，自2025年1月3日公開申購至7日，暫定2025年1月15日每股87元掛牌。

根據資策會產業情報研究所（MIC）報告，2022年全球資安市場規模1,741.6億美元，預估到2026年將突破2,609.8億美元，年均複合成長率（CAGR）達10.6%。預估在台灣資安產業2022年產值為443.9億元，到2026年將增長至609.2億元，CAGR達8.2%，產業前景樂觀。

創泓科技董事長黃健寧表示，近年針對大型企業工控系統的駭客攻擊頻繁，駭客針對營運技術（OT）系統進行惡意攻擊軟體日漸增多，使企業對整合IT與OT資安解決方案需求快速提升。

創泓科技旗下資安監控平台DevaEye，提供24小時資安監控管理式偵測與回應（MDR，Managed Detection and Response）服務，將端點安全資訊、弱點管理與智能分析整合於一體，大幅提升用戶資安可視化與威脅應對能力，未來強化透過代理產品、無人機安全等領域擴大商機。