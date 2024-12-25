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泰谷攻半導體 邁大步

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導
半導體示意圖。（路透）
半導體示意圖。（路透）

LED磊晶廠泰谷（3339）揮軍半導體報捷，董事會昨（25）日通過投資1.73億元，取得半導體載具廠耀連科技七成股權，透過轉投資耀連打入台積電供應鏈。

泰谷前總經理黃國杰12日因個人健康因素辭職，總經理職務由副總經理蔡兆全暫代。泰谷董事會昨日也通過總經理任命案，蔡兆全真除為新任總座。

泰谷今年股東會董事改選，億光勢力退出，經營權易主，由具備半導體產業背景的團隊入主，啟動營運轉型，發展半導體新事業。

泰谷昨天宣布以不超過新台幣1.73億元額度內投資耀連，即為宣告揮軍半導體領域後，首度啟動相關股權投資案。

耀連科技創立於2008年，主要設計製造晶圓製程中所需要的半導體載具，產品包含晶舟自動化傳送盒、晶圓運輸盒、光罩傳送盒等，也是台積電、聯電、旺宏等半導體大廠供應商。

泰谷看好耀連為半導體大廠供應商，擁有長期穩定訂單，能協助泰谷快速打入半導體供應鏈，同時隨著未來半導體製造業持續推動新廠增建、自動化升級及先進包裝技術，將帶動晶圓載具需求向上成長。

泰谷表示，為掌握市場商機，未來耀連將開發新型前開式晶圓傳送盒（FOUP）、前開晶圓運輸盒（FOSB）等較具市場成長潛力的新產品線。

泰谷初期規畫透過中低階探針卡市場，揮軍半導體領域，預計2025年後開始挹注營收。LED本業則規劃維持目前營運規模。

泰谷今年9月董事會決議投資3.5億元，計畫添購碳化矽生產設備及建置產線，以投入碳化矽材料生產，積極為跨足半導體先進製程供應鏈佈局，因應客戶端的CoWoS先進封裝發展趨勢今年前11月累計營收為5.83億元，年增25.1%。前三季稅後純益2,038萬元，年減12.37%，每股純益0.33元。

半導體 晶圓

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