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富威電力下月掛牌上市 暫訂每股發行價格81元

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

富威電力（6994）是台灣首家提供綠電憑證給輝達（NVIDIA）的售電業者，預計2025年1月掛牌上市。配合上市前公開承銷辦理現金增資1.05億元，將發行1.05萬張新股，其中8,925張採競價拍賣及公開申購方式辦理承銷，投標期間為12月25日至27日，競拍底價為69.83元，暫訂每股發行價格81元溢價發行。

富威電力是森崴能源（6806）旗下子公司，也是首家掛牌的綠電售電交易商，提供客戶綠電用電規劃、綠電轉供、憑證申請及用電匹配優化分析等綠電購售電服務。除了銷售母公司自建的光電、風電，也結合其他再生能源發電業者，以跨平台、跨領域方式，布建綠電購售電服務大平台，也是台灣首家提供綠電憑證予輝達的售電業者。

富威電力除了積極服務台灣企業綠電供應服務，目前手中已經簽訂的合約更超過160億元綠電供應合約，客戶包含鴻海集團、緯創集團、日月光集團、台達電等。配合政府推出的深度節能計畫，預計2024-2027年將投入353億元經費，達到節電206億度電的目標，預估將帶動3,266億元的節能投資效益。

富威電力2019年6月28日成立，主要營業項目包括再生能源交易、節能工程與顧問服務、及儲能工程與代操服務，公司資本額為6億元。為了服務客戶最後一哩路，也投資成立旭威認證子公司（持股95.5%）協助客戶碳盤查、碳認證等業務，為客戶除了節能，並提供提供減碳等服務。

富威電力去 (2023) 年12月21日興櫃掛牌，當年度營收8.80億元，毛利率12.65%，稅後淨利5,620萬元，每股稅後盈餘（EPS）0.94元。今 (2024) 年前三季營收大幅躍升至12.64億元，毛利率上升至15.34%，前三季EPS達到0.73元，整體營收、獲利穩定向上成長，以目前手上的合約，業績將呈階梯式成長。

營收 綠電

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