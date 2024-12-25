寶雅法說會／明年預計招募2000人 元月啟動調薪計畫

寶雅（5904）25日召開法說會，公司表示，今年預計展店55店目標可望順利達成，截至11月底，展店數已達44間，明年展店數預估將與今年相當。因應門市據點擴增，公司也預計2025年將再招募2000名員工，配合政府上調基本工資，明年元月將啟動門市兼職人員調薪，正職人員的調薪則仍在規劃中。在資本支出方面，由於今年中部物流中心啟用，加上展店需求，約達13.6億元，明年則預估落在11~12億元。

寶雅表示，集團持續展店加上同店持穩，以及持續導入改裝店的效益，使今年營運保持成長態勢，截至11月底為止，寶雅共有409間門市，未來將持續藉由三種不同店型展店，2024年預計完成進展店55店，並藉由改裝店型持續增加市場的滲透率。其中一般店主要於社區展開，美妝店型Poya Beauty分別在購物商場以及街邊商圈設立，店中店則主要在較大的商圈，藉由更大的營業面積展演居家的品類，持續提升市場空間。

其中，新改裝的美妝店型主要藉由美妝貨架的增加，新增更多的美妝品牌，因此美妝的占比在改裝後提升5-10%，帶動業績進一步增長。美妝店型未來將藉由新店的展開，以及改裝店的規模增加，預計美妝店的商品差異化將持續提升。另外，品類發展也為寶雅主要的同店增長動能，預計2025年將藉由增加更多的美妝品類以提升實體消費體驗，例如引入更多小紅書、韓國、泰國的品牌，帶給顧客更多消費樂趣。

寶雅也提到，集團實體門市因應消費者的需求，每三到六年進行改裝，2024年總計改裝28店，以寶家的轉變為主，今年11月寶家已全數完成店中店店型改裝。接下來街邊店的改裝，將以Poya Beauty為主。由於Poya Beauty改裝效益良好，預計明年將繼續推動改裝計畫。

此外，寶雅在今年年中，已正式導入中部的物流中心，未來將藉由北中南三大倉儲，逐步支持寶雅中長期的展店規劃。

法人估，2027年寶雅總店數將達585家，其中新美妝店型在2025年可望達到百店規模，融合式店中店也有望於2026年突破百家，新店型將是寶雅業績持續成長的重要動能。