業績回溫！秀育今年EPS有望逾7元水準、創歷史次高 明年成長動能強

秀育企業（6737）董事長梁徽彬表示，新開發的擴增實境（AR）眼鏡預計明年元月亮相上市、軍工新產品有望放量，加上原有電競筆電鍵盤三大引擎點火下，看好明年營運優於今年，預計明年掛牌上市。

秀育24日舉辦AR眼鏡新品發表會，會中展出新開發的AR眼鏡以及軍工用的防護設備等新品。秀育今年前11月營收43.19億元，年增43%，主要成長來自消費性電子產品需求回溫，加上各大遊戲商推陳出新，帶動電競鍵盤出貨成長，今年上半年稅後純益1.95億元，年增2.38倍，每股純益3.26元，法人預估，秀育今年每股純益有望逾7元水準，挑戰歷史次高。不過，秀育不評論法人預估的財務數字。秀育25日在興櫃市場參考價為65.8元，上漲2.34元。

秀育主要以鍵盤及電腦周邊產品為主，近幾年跨足投入軍工、家用儲能及家電品牌代理等新事業經營，其中軍工部分，秀育以自有品牌推廣生產戰場與醫療用急救包、高隱蔽貼身防彈背心及複合材料強化硬度抗彈板等一系列產品，並取得多項政府標案，今年營收約占7%，預期明年占比有望拉高至20%。

此外，秀育在AR眼鏡產品領域已投資逾五年，將於明年元月首款智能眼鏡XR Glasses，採輕量化設計，使用Micro OLED顯示元件供供高畫質影像，擴增視覺效果果達120吋以上，並導入可微調近視度數光學模組，秀育表示，該眼鏡預計明年元月推出上市，下一代新品除了高清鏡片外，未來將採手勢控制。