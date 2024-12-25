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桓達液冷散熱產品明年放量 股價漲停、逼近新高價

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

AI散熱股25日表現平平，但桓達（4549）股價卻表現強勢，今大漲至212元漲停板，離歷史新高214.5元僅剩一步之遙。桓達以伺服器液冷系統感測器切入AI散熱市場，公司指出，已獲ODM大廠確認訂單，自12月開始出貨，預期明年將持續放量。

桓達旗下熱質式流量計及光電開關，獲國內ODM大廠認證，做為水冷液冷散熱解決方案的感測器。桓達指出，熱質式流量計，以及光電開關已於12月開始出貨，明年持續放量，將挹注明年營運成長動能。

桓達先前指出，台灣市場業務有四大成長動能，首先是水處理產業，包括智慧建築、再生電廠及銅箔製程，其次是來自半導體產業，像是晶圓雙雄訂單；第三為AI伺服器、直接液冷（DLC）及浸沒式感測器；第四是ESG零碳排監測商機。

中國大陸則有來自晶片及記憶體等半導體廠新建案、大型飼料機械海外工程等；北美採取提高售價擴大客戶應用領域，在分離型ODM流量計及音叉式液位開關都將增加客戶應用；美國市場則期待能拓展頁岩油產業商機。

桓達11月營收1.09億元，月增16.54%，年減1.62%，累計前11月營收11.55億元，年減7.3%。前三季毛利率維持在53.3%，較去年同期53.6%減少0.3個百分點，稅後淨利1.88億元、年減9.6%，每股稅後純益3.37元。

ODM 感測器

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