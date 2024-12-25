信驊耶誕反彈收紅 外資評價分歧：短期疲軟、長線潛力足

信驊（5274）近期股價連三黑後，耶誕節跌深反彈，25日漲1.6%收至3,700元。綜合近期外資個股報告中，指出信驊短期展望較為疲軟，但長期仍受惠AI趨勢。其中，高盛證券雖重申信驊「買進」評級、目標價由5,500元降至5,300元；摩根士丹利證券（大摩）則維持「中立」評級、目標價4,765元。

大摩科技產業分析師顏志天分析，信驊今年第3季每股稅後盈餘（EPS）可能較偏低，EPS約為19.3新台幣，季增約44%、年增約170%，若與市場共識相比，則分別略低於4%和3%，其中外匯損失可能為影響因素之一。

顏志天指出，信驊的毛利率有望將在第4季度進一步提升，主要歸功於產品組合優化，以及沒有庫存撇帳影響，顯示出營運效率有望提升。不過，他提醒，後市仍對信驊保留謹慎態度。

事實上，信驊的遠端伺服器控制晶片（BMC）產品可能面臨庫存過剩的風險，加上一些市場份額的不確定性，信驊短期內仍需應對挑戰。此外，產品規格變更等因素，也可能延長成長周期，添加不確定，因此維持「中立」評級、目標價4,765元。

展望後市，高盛指出，信驊預計2025年首季營收約17-18億新台幣，季減約10-15%，放緩因素主因明年第1季的工作日減少。高盛分析，儘管AI伺服器在2025年第1季受GB200訂單驅動將持續強勁，但隨著主要雲端服務供應商（CSP）自2024年第2季以來，連續三個季度的高需求後，一般伺服器增長動能可能會逐步放緩。

值得注意的是，高盛分析，信驊持續在整體潛在市場（TAM）擴展，預估2026年營收將年增約51.1%強勁增長，相關催化劑包括：信驊今年推出以12奈米製程打造的新款BMC產品「AST 2700」系列，出貨比例有望由6%上調至18%，主要受惠於新一代伺服器平台市場顯著提升。

此外，信驊有望在英特爾（Intel）的Oak Stream平台、超微（AMD）的Venice平台，以及輝達（NVIDIA）的Rubin平台等占據主導地位。因此，高盛重申「買進」評級、目標價則由5,500元降至5,300元，調降3.7%。