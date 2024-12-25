人形機器人題材就是強！宸曜飆漲停創天價 5天大漲45％

機器人概念股漲勢凌厲，搭上人形機器人題材的個股成為市場新寵，工業電腦廠宸曜（6922）證實將跨入人形機器人開發，連日來股價強漲，25日衝上漲停223.5元，拉出第3根漲停，且創下歷史新高價，統計短短5個交易日，股價大漲45.6%。

機器人成為未來AI應用的趨勢，台積電（2330）董事長魏哲家和輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳都看好；魏哲家日前透露和「全世界最有錢的傢伙」見面聊天，對方直言，「多功能機器人是要努力的方向，而不是汽車」。同時也表示多功能機器人，這一定是未來的方向。

輝達在今年3月間「GTC 2024」大會首日，執行長黃仁勳無預警宣布推出人形機器人計畫，台上出現一大排人形機器人；10月間黃仁勳出席聯想在西雅圖舉辦的科技創新大會（Tech World）時再度高呼機器人在AI時代的重要性，強調「AI本質上就是機器人」。

最新的訊息則是，黃仁勳日前從烤箱中端出「熱騰騰新菜」，強調這款供開發者使用的電腦，配備近每秒70兆次運算的強大算能，功耗只有25瓦；黃仁勳表示，Jetson Orin Nano Super 為機器人技術開發者與生成式AI愛好者提供創新的平台。

魏哲家和黃仁勳的加持，機器人概念股再度躍升為盤面上的新寵，搭上人形機器人商機的個股成為市場追逐的標的；宸曜與輝達合作已久，輝達預計明年上半年推出Jetson Thor運算平台，宸曜將跨入人形機器人的開發。

挾著機器人題材，宸曜連日來大漲，25日以209元開高後走高，衝上漲停223.5元，創下歷史新高價，統計5個交易日股價上漲45.6%。