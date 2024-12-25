快訊

她欠200萬元深夜遇飛車討債 國道時速飆190公里追撞釀3死

說話的藝術！阿姨下飛機帶走毛毯、枕頭 空服員1句話機智處理

高雄騎士閃流浪犬遭轎車撞死 駕駛、餵狗男肇責曝光

人形機器人題材就是強！宸曜飆漲停創天價 5天大漲45％

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

機器人概念股漲勢凌厲，搭上人形機器人題材的個股成為市場新寵，工業電腦廠宸曜（6922）證實將跨入人形機器人開發，連日來股價強漲，25日衝上漲停223.5元，拉出第3根漲停，且創下歷史新高價，統計短短5個交易日，股價大漲45.6%。

機器人成為未來AI應用的趨勢，台積電（2330）董事長魏哲家和輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳都看好；魏哲家日前透露和「全世界最有錢的傢伙」見面聊天，對方直言，「多功能機器人是要努力的方向，而不是汽車」。同時也表示多功能機器人，這一定是未來的方向。

輝達在今年3月間「GTC 2024」大會首日，執行長黃仁勳無預警宣布推出人形機器人計畫，台上出現一大排人形機器人；10月間黃仁勳出席聯想在西雅圖舉辦的科技創新大會（Tech World）時再度高呼機器人在AI時代的重要性，強調「AI本質上就是機器人」。

最新的訊息則是，黃仁勳日前從烤箱中端出「熱騰騰新菜」，強調這款供開發者使用的電腦，配備近每秒70兆次運算的強大算能，功耗只有25瓦；黃仁勳表示，Jetson Orin Nano Super 為機器人技術開發者與生成式AI愛好者提供創新的平台。

魏哲家和黃仁勳的加持，機器人概念股再度躍升為盤面上的新寵，搭上人形機器人商機的個股成為市場追逐的標的；宸曜與輝達合作已久，輝達預計明年上半年推出Jetson Thor運算平台，宸曜將跨入人形機器人的開發。

挾著機器人題材，宸曜連日來大漲，25日以209元開高後走高，衝上漲停223.5元，創下歷史新高價，統計5個交易日股價上漲45.6%。

機器人 輝達 黃仁勳

延伸閱讀

機器人漲翻天！處置+注意股多達15檔 上銀也成注意股

「機器人的眼睛」好亮！佳能爆量漲停 這幾檔光學股大漲表態

機器人話題火熱 概念股沾光

所羅門、廣明 認購夯

相關新聞

人形機器人題材就是強！宸曜飆漲停創天價 5天大漲45％

機器人概念股漲勢凌厲，搭上人形機器人題材的個股成為市場新寵，工業電腦廠宸曜（6922）證實將跨入人形機器人開發，連日來股...

萬泰科營收衝百億新高

萬泰科（6190）昨（24）日舉行線上法說會，總經理張程雅表示，已跨入AI伺服器內部用線，明年2月泰國廠生產線將建置完成...

長園科訂單能見度高

長園科（8038）昨（24）日舉行法說會，公司表示，繼第3季業績持續向上之後，相信12月成績也會不錯，目前在手訂單能見度...

泓辰獲美能源部公開推薦

電池正極材料廠泓辰（3616）昨（24）日宣布參與美國第24屆先進車輛電池論壇，獲得美國能源部公開推薦，該公司長期深耕的...

綠茵新廠動土 挹注營收

綠茵（6846）昨（24）日於潭子聚興產業園區舉行新廠動土典禮，綠茵潭子新廠土地面積2,064坪，第一期計畫投入資金總額...

聖安外泌體新藥 報捷

再生醫療公司聖安（6926）昨（24）日宣布，與新加坡臨床等級外泌體生產廠商ESCO Aster簽訂HLA-G標靶外泌體...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。