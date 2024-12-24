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聖安外泌體新藥 報捷
再生醫療公司聖安（6926）昨（24）日宣布，與新加坡臨床等級外泌體生產廠商ESCO Aster簽訂HLA-G標靶外泌體藥物遞送技術平台授權、及共同開發產品備忘錄（MOU）。
聖安表示，未來將聯合國際外泌體生產大廠，加速利用該技術平台開發裝載抗癌藥物，提供癌症治療更有效、副作用更小的創新產品，解決目前癌症病人化療副作用大的困境。
根據聖安生醫與ESCO藥廠的協議，透過此項授權聖安將可獲得1.5億元新台幣簽約金與授權金、以及5%產品銷售衍生利益金。
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