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綠茵新廠動土 挹注營收

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

綠茵（6846）昨（24）日於潭子聚興產業園區舉行新廠動土典禮，綠茵潭子新廠土地面積2,064坪，第一期計畫投入資金總額約15億元建廠與購置設備。

綠茵潭子新廠將規劃地上九層、地下一層的廠辦合一大樓，建築面積8,410坪，涵蓋研發中心及實驗室、自研原料產線、保健食品配方產線，預計將於2026年中完工、設備進廠，2027年正式量產，滿足市場需求成長，以潭子新廠的產能規劃，未來綠茵營收將可擴大五倍以上。

綠茵董事長吳嘉峰表示，綠茵成功開發具台灣特色之保健食品原料並進軍國際市場，為客戶設計客製化配方產品，創造差異性產品優勢，深受國內外客戶肯定，公司業績逐年穩定成長，尤其海外布局逐漸開花結果，東南亞、東北亞市場進入高速成長期，潭子新廠將是綠茵追求營運規模擴大的關鍵。

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