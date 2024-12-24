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崇友在手訂單達百億元

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

崇友（4506）昨（24）日表示，今年新梯訂單達近3,000台，創歷史新高，整體在手訂單達百億元，能見度可達三年，預期今年營收和獲利可較去年成長3%至5%，有望續創歷史新高。

崇友昨日舉辦台北101電梯啟用20周年慶，崇友總經理游本立表示，公司在1999年與日本東芝電梯技術合作，承攬台北101大樓內電梯與電扶梯工程項目，至今穩定運行20年，維修保養妥善率高達99.9%。

游本立指出，電梯維保業務每年營收穩定成長3到4%，今年維保業務增加約1,700台，預期未來每年也可逐年增加，累計目前維保台數達4.34萬台。

新梯方面，今年新梯訂單台數近3,000台，游本立表示，公司累積了在高樓層電梯施工與安裝的專業技術，在高樓層愈蓋愈多的情況下更顯優勢，目前與許多品牌建商保持良好的合作模式，日前也拿下總銷千億元的南港調車場一半的新梯訂單，另外，近年建商積極蓋商辦大樓，也拿下不少訂單量。

不過，游本立表示，儘管在手訂單金額維持高檔，但現階段卻難以快速消化，主要是缺工浪潮下導致人力不足，難以找到安裝人員，另，部分建築工程進度遞延也會影響交貨日期，至於打炒房是否影響市場，他指出，目前在手訂單大約還需要三年才會消化完畢，目前看起來打房對大型建商影響不大，還是有穩定的案量。

為了因應缺工問題，游本立指出，公司原先是每三年調薪一次，每三年升遷一次，但在通膨、徵才、留才三重壓力下，已經啟動新制度，大概每一到兩年就可以調薪，平均調幅約3%到4%。

展望未來，崇友表示，看好台灣高樓層市場未來推案需求持續增加，亦持續拓展中高端電梯市場，並持續開發智能化高速電梯、雙層電梯、綠色儲能裝置等新技術，憑藉擁有媲美國際歐美大廠的每分鐘達360米的超高速電梯與每分鐘150米無機房高速電梯，以及知名指標高速電梯新梯案件及汰舊換新案件的訂單實績，有助提升崇友接單利基。

崇友 建商

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