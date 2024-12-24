全家（5903）昨（24）日召開法說會，全家指出，鮮食營收占比不斷創新高，近年來積極投資鮮食廠以支援產能。特別的是，為提升全台門市物流效能，建置中的湖口新物流中心，將扮演重要後勤備援中心。

全家指出，為打造跨產業的便利生活服務平台與鮮食供應，在物流方面，藉由擴展全國物流配送網絡來提升包裹配送效能，全家旗下轉投資子公司全台物流及日翊文化行銷作為物流主要營運項目。

其中，全台物流共擁有八座物流中心，並規劃投資32億元於新竹縣湖口鄉全溫層大型物流中心BOO（興建-營運-擁有）案。日翊文化行銷旗下擁有五座物流中心，2023年啟動的台中大肚物流中心導入大量自動化理貨設備，以應對人力不足。

全家表示，鮮食產品為目前主要的發展引擎，營收占比不斷創新高。為打造鮮食生態圈，全家積極轉投資鮮食廠支援產能，包含福比麵包、晉欣食品與義大利麵鮮食廠長家國際食品等，以穩定供應食品的配送能力，滿足全台實體門市與平台的需求。

同時全家持續深耕鮮食如「健康志向」、「馬尚煮」、「媽媽煮藝」等，藉由名店聯名、深耕經營自有品牌、積極推動差異化商組等策略，帶動相關類別業績穩定成長。