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長園科訂單能見度高

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導
長園科總經理張惇杰。聯合報系資料照
長園科總經理張惇杰。聯合報系資料照

長園科（8038）昨（24）日舉行法說會，公司表示，繼第3季業績持續向上之後，相信12月成績也會不錯，目前在手訂單能見度十分理想，主要動能包括今年持續投入的機場曳引車等產品，相信對明年業績會有正向挹注。

長園科指出，該公司近三年營收都呈現相當大幅度成長，毛利率從過去負數，去年全年轉為26.8%，負債比也持續改善，顯示整體營運正往好的方向前進。

長園科11月營收2,885萬元，月增7.23%，年減21.25%；前11月營收1.43億元，年減56.88%。長園科說明，今年部分月份表現沒那麼好，主因終端客戶拉貨需求有些遞延，惟下半年此狀況已有改善，第3季業績持續向上，相信12月成績會不錯。

長園科表示，今年9月起單月營收一直維持在2,500萬元水準，預估後續將維持這樣的水準，甚至有更好的成績。

長園科表示，目前手上訂單能見度十分理想，動能包括今年持續投入的機場曳引車，相信明年對營收會有正向挹注。

長園科指出，將擴大業務接單量能，包含UPS儲能系統、車輛使用電池系統（堆高機、無人搬運車等）及大型儲能系統。

長園科引述研究機構Market Reports World報告指出，全球鋰鐵市場規模將從2021年以年複合成長率7.32%成長，至2028年將達逾20.24億美元。

長園科看好，電池產業有望迎來一波智慧儲能需求，以及鋰鐵電池滲透率大幅提升的商機，有利公司拓展業務空間。

長園科目前產品涵蓋AI高耗能能源解決方案BBU、半導體廠UPS／BESS、分散式儲能+VPP及提供AI全綠能方案。其中，大功率UPS電池系統應用領域涵蓋半導體／電子業、資料數據中心、製造業、電信業及光電廠。

營收

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