泓辰獲美能源部公開推薦

電池正極材料廠泓辰（3616）昨（24）日宣布參與美國第24屆先進車輛電池論壇，獲得美國能源部公開推薦，該公司長期深耕的鋰鐵錳磷（LMFP）新技術也被納入美國能源部補助計畫。市場看好，泓辰獲得美國政府推薦，有利後續接單。

「先進車輛電池論壇」是全球車用鋰電池產業年度盛會，指引發展趨勢與技術方向。與會人士包含全球主要車商、電動車用鋰電池產業高層、以及美國能源部官員。泓辰的廠區內，有工研院有一條鋰鐵錳的示範產線，雙方合作密切。

國際鋰電池會議（IMLB）主席在會議中表示，鋰鐵錳作為下世代正極材料，其高電壓特性、低成本、高循環壽命、可與三元混摻改善安全等多種特色。近期陸續有車廠積極評估大量生產鋰鐵錳，價格有望進一步下降，未來可能比現有的磷酸鐵鋰電池更具競爭力。

美國能源部主導IRA法案進行，未來將協助美國電池供應鏈找尋下世代材料、建立可靠原料來源、提升材料性能，目前美國已針對下世代材料推出補助法案，鼓勵業界投入更多研究資源。