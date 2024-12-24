萬泰科營收衝百億新高

萬泰科（6190）昨（24）日舉行線上法說會，總經理張程雅表示，已跨入AI伺服器內部用線，明年2月泰國廠生產線將建置完成，陸續出貨；加上低軌衛星、美國與東南亞基礎建設用線、電動車充電樁線、高毛利幅照交聯線等持續擴大出貨，展望正向。

法人看好，萬泰科五大營運動能點火，明年營收有望挑戰百億元，創新高。

針對2025年成長動能，張程雅說，AI高速線在歐美、中東新案綜效將逐漸發酵，全年營收比重初步目標訂為3%。

此外，特斯拉執行長馬斯克創辦的SpaceX催化低軌衛星熱潮，萬泰科供應的低軌衛星線種，會從一種增為二種，而且整體業績明年持續成長，集團已規劃擴大美國團隊陣容，建立在地化的營運與物流中心，增加包括機器人用線在內的供應能量。

另外，川普上任後將推動「乾淨網絡」計畫，為保護美國的數據和通訊免受中國大陸技術影響，確保美國電信網路、數據分析、雲端、物聯網及5G等技術不會用到可疑供應商的產品，將來台廠用在資料及訊號傳輸的線材需求仍將持續成長，萬泰科將受惠這些需求成長，未來商機可期。

萬泰科強調，生成式AI的新應用及綠能產業發展，將帶動資料中心、網路線、汽機車線及太陽能用線等線材需求，該公司持續開發產品的新應用面，如電動車充電樁用線、輻照交聯電線，以及工業控制的工業4.0、協作機器人用線等，均為後市帶來成長動能。

萬泰科產品包含網路布線產品、汽車車用電子、消費性電子、醫療及家電，旗下有四個生產基地分別有專屬的產品運用。其中，台灣廠主要生產網通布線產品，包含CMP、CMR產品，泰國廠及越南廠主要生產汽機車線、電子線，客戶為當地汽機車組裝廠及家電廠，東莞廠主要為消費性電子、醫療及家電用線。