秀育上半年獲利逼近去年全年 推首款XR眼鏡試水溫
電腦周邊廠秀育今天舉行新品發表暨法人說明會，總經理吳川仕表示，秀育積極提高電競鍵盤等高毛利產品出貨比重，上半年稅後純益新台幣1.95億元，已逼近去年全年獲利2.2億元；秀育今天宣布推出首款XR智能眼鏡，測試市場水溫。
吳川仕今天表示，為了擺脫藍海廝殺，秀育積極提升高毛利產品出貨比重，以電腦鍵盤為例，高毛利電競系列產品出貨占比，從去年的3成拉高至今年的5成，帶動獲利成長。
秀育今年前11月營收43.19億元，年增43%；上半年稅後純益1.95億元，較去年同期大幅成長2.38倍，已逼近去年全年獲利2.2億元，上半年每股純益3.26元。
展望明年，吳川仕表示，鍵盤產品預計明年營收持平，但電競系列出貨比重會繼續拉升，有助獲利，明年主要動能將來自軍工及代理業務。
秀育今天宣布推出首款XR智能眼鏡，吳川仕表示，秀育從2020年轉投資核心雷射光學技術廠商Oomii，歷經多年技術打磨，如今正式推出產品，一開始試做500支，先測試市場水溫，尚未列入明年營運預估。
秀育指出，首次推出的XR智能眼鏡採用MicroOLED顯示元件，提供高畫質影像，擴增視覺效果，主打遊戲、教育及商業等應用場景，藉由與Oomii策略合作，未來擬協助代工及後續相關產品製造，為多元化發展舖路。
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