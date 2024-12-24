合一股價大跌五成 路孔明：營收好不好我比大家更急

合一（4743）24日下午召開線上法說會，由合一生技創辦人路孔明親自主持，路孔明在法說會一開始先以「合一股價今年跌幅超過五成，到底發生了什麼事？」為主題說明。他並在接受股東問答時強調：「合一的營收好不好？我比大家更著急」，但是合一的糖足新藥「速必一」為全球創新藥，須花許多時間讓各醫院報批進藥，並教育醫護、病人如何使用。

路孔明並強調，「速必一」的全球定價權不在台灣，也不在星馬及其他國家，而是在美國，合一將在明年初正式向美國FDA提出速必一醫材全適應症的申請，目標明年4月取得五項適應症的醫材准入許可。

路孔明在法說會上致詞時首先聲明，一，合一今年沒有臨床試驗解盲失敗；二，合一正派、誠信經營，經得起司法考驗；三，合一今年新藥研發超越目標；四，速必一新藥今年在星馬、中國大陸上市，正式跨入國際市場；五，合一資金充沛，人才濟濟；六，合一在公司治理、環保與社會責任，評價優異，納入多項國際重要指標評鑑與永續指數。

檢討今年合一股價出現較大跌幅，他進行多方面的審視：合一在2024年研發有六個重要項目，包括：一，慢性傷口醫材與藥品，通過多國核准上市；二，發表三篇科學論文在國際醫學期刊，累計達到12篇；三，通過全球三大醫材品質認證系統認證與文件審查，三大品質認證，是醫材進入國際市場的重要門檻；四，完成全球唯一、廣效型治療新冠感染二期臨床試驗成功達標；五，順利開展皮下注射異位性皮膚炎新藥二期臨床試驗；六，完成一款代謝體學的創新作用機制減肥新藥開發。

在市場方面的成績單，包括：一，今年合一完成第二個新藥對外授權，創下台灣藥廠唯一完成兩項簽約金都達到3,000萬美元以上的授權案；二，通過美國慢性傷口部份皮層多項醫材適應症許可；三，第一個新藥速必一在大陸、星馬上市；四，速必一在台灣正式上市3年，累積銷售超過新台幣1億元，年複合成長率達到39%，其中99%是自費購買；五，持續進行北美、歐盟、巴西、中東北非(MENA)地區的代理與銷售授權商業談判。

無論從研發或市場的表現，都展現出合一按照既定目標，穩健、有計劃的向前推動，把合一新藥從台灣賣到全世界，但股價卻跌了五成，我們也從市場面股東兩點回饋意見進行說明：

一，速必一新藥上市後業績，沒有立即大幅成長- 合一的說明是，一個全新作用機制的醫師處方藥，上市初期需要經過各醫院報批進藥，以及教育醫護、病人如何使用，就是申請醫保給付，也需要累積許多當地使用案例，這些都需要時間。記得在台灣上市前兩年正逢新冠肺炎，許多醫院的藥審會不開，就無法進藥，需要時間耐心等待；如果要快速讓月報的業績好看，合一可以輕易併購一些公司讓營收快速增加，但我們不會為了增加營收而這麼做。

二，盤中關鍵時候有人狙擊合一股價，加上市場不實訊息，動搖股東信心- 合一的說明是，不排出有放空者狙擊合一股價來回賺取差價，但主要還是投資人以短期數字，評估新藥產業長期投資的價值，隨著市場消息起風以至人擠人或人踩人。未來，除了加強資訊公開透明之外，合一將更重視股東結構調整，加速提出具體方案，引進國際策略投資夥伴，改變目前大量散戶股東、容易受市場或消息面影響的問題。

路孔明指出，今年7月至10月，超過30家長期投資型國際大型基金公司與合一團隊在香港會議。基金規模約在20億至4.2兆美元。他們對合一的六點評價，包括：

一，合一具備強大管理團隊、創新產品線和國際授權經驗，營運長期增長的潛力顯著

二，合一近期取得了許多進展，基本面很好

三，中國市場與華潤雙鶴合作ON101是很好的開始，有助於增強未來的盈利能力

四，與LEO Pharma的FB825合作，為國際授權的成功記錄，未來通過里程碑付款，將持續貢獻收入

五，合一在不同市場對ON101採取醫材和新藥准入策略，尤其在美國獲得510k認證，有助於加速全球商業化

六，合一對產品價格策略和商業計劃清晰，公司財務穩健，財務支出非常有效率

他強調，了解合一的人都知道合一是台灣最認真的企業之一，在成立16年後的今天，全球創新藥正支持合一跨入比台灣大250倍的國際市場，在這個關鍵時候，公司非常自豪這些大型國際基金對合一的正面評價，但他們受限於不能直接從市場買股票，合一將會安排適當的計畫，引領他們參與投資合一。

此外，合一的經營團隊也持續引進新血，替代退到第二線的主管，將來會讓更多的年輕主管參與合一的營運，確保合一的動能以及戰鬥力，保持旺盛與高度企圖心。

展望2025年，路孔明指出，合一團隊將堅定不移地向前邁進，尤其是合一新藥全面性的進入國際市場，包括占國際大藥廠主要獲利來源的美國市場。合一在新藥業績與區域授權會同時併行推動，隨時會出現創新帶來的爆發力，我們有這個能力在國際市場逐鹿，請大家拭目以待。最後，要向大家說明，自2025年起，合一法說會將改在每年4月、8月、12月舉辦三次，另外，合一股東仍然可以利用每日官網股東答詢，公司期待與堅定支持合一的股東一起享受豐收，謝謝大家。