萬泰科法說會／受惠AI伺服器內部線帶動 明年營收挑戰百億元

萬泰科（6190）總經理張程雅24日表示，已經跨入人工智慧（AI）伺服器內部用線，明年2月泰國廠生產線就會建置完成，陸續出貨；加上低軌衛星、美國與東南亞基礎建設用線、電動車充電樁線、高毛利幅照交聯線等持續擴大出貨等帶動下。法人預估，該公司明年業績挑戰百億元，創歷史新高。

萬泰科今天舉行線上法說會。該公司產品包含網路布線產品、汽車車用電子、消費性電子、醫療及家電，旗下有四個生產基地分別有專屬的產品運用，其中台灣廠主要生產網通佈線產品，包含CMP、CMR產品，泰國廠及越南廠主要生產汽機車線、電子線，客戶為當地汽機車組裝廠及家電廠，東莞廠主要為消費性電子、醫療及家電用線。

根據研調機構發布的「AI Server（伺服器）產業分析報告」之預估，2024年的AI Server產值將達逾1,870億美元，成長率達69%，產值可占整體Server高達65%。隨著AI伺服器的導入，既有的資料中心機房規格顯然已不敷使用，所以，新一代的資料中心需要在電力容量、散熱系統等基礎環境的建置，進行全面的升級，可預見未來資料中心的市場需求仍然強勁。

而其相關技術發展，包括有最佳化網路低延遲技術、網路切片技術及利用邊緣運算提供計算力；資訊安全的零信任網路架構、端到端加密等；提高運算效能與效率的AI晶片等。而網路通訊技術為AI的發展提供了必要的基礎和支持，並讓AI能夠應用在各產業領域中。

另外，川普上任後也會持續推動「乾淨網絡」計劃，為保護美國的數據和通訊免受中國大陸技術的影響，確保美國的電信網路、數據分析、雲端、物聯網及5G等技術不會用到可疑供應商的產品，將來台廠用在資料及訊號傳輸的線材需求仍將持續成長，萬泰也將因為這些需求的成長使得未來商機可期。而為了因應市場的需求發展，公司擬於美國購置不動產，建立北美營運及物流中心，以支應自有品牌、倉儲、OEM服務及技術支援等發展需求。

空調機及零件業為泰國的重要產業，而日本知名企業如大金、三菱電機、三菱重工、日立空調等均在泰國設有工廠，因此約在10年前泰國廠即開始進行輻照交聯線材的開發，所謂交聯線材是採用物理或化學方法，使高分子絕緣材料由線性分子結構轉變成三維網狀結構，由熱塑性材料變成熱固性絕緣材料，從而提高了絕緣材料的耐老化性能、耐高溫、耐高壓和耐磨損的能力。該線種可運用在各類高階感應線材，包含空調系統、建築系統、汽車電子化及電動化，而泰國廠目前已打入80%的東南亞空調廠商，未來該線種的成長可期。

展望明年，萬泰科表示，生成式AI的新應用及綠能產業之發展，將帶動資料中心、網路線、汽機車線及太陽能用線等線材需求，萬泰持續開發產品的新應用面，例如：電動車的充電樁用線、輻照交聯電線以及工業控制的工業4.0、協作機器人用線等，均為本公司帶來成長動能。