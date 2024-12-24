創泓1月上櫃 承銷價87元

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導

資安整合服務商創泓科技（7714）配合上櫃前公開承銷，昨（23）日公告將對外競價拍賣1,612張，競拍底價72.5元，暫定承銷價87元。競拍時間為12月25日至27日，12月31日開標。將自2025年1月3日至7日辦理公開申購，1月9日抽籤，暫定1月15日掛牌。

創泓科技董事長黃健寧表示，疫情催化數位化進程，遠距辦公與混合工作模式的普及，使得資安需求快速上升。雖然企業加速雲端化部署，但雲端治理、零信任架構及營運技術（OT）資安也隨之成為產業的痛點。近年來，針對大型企業工控系統的駭客攻擊頻繁，駭客針對OT系統進行的惡意攻擊軟體日漸增多，使企業對於整合IT與OT資安解決方案的需求快速提升。

他指出，供應鏈資安風險的提升對於各單位也是相當重要議題，無論是政府機構、金融機構，還是高科技產業，均須針對軟硬體供應鏈進行全面盤點，確保資安韌性。

資安 雲端 駭客

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創泓1月掛牌

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