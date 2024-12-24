宸曜接單看到六個月
工業電腦廠宸曜（6922）看好明年軍工、煉油應用升溫，加上AI專案訂單規模提升，能見度已達明年上半年，部分更到明年第4季，有助營運。
宸曜受惠邊緣AI商機，今年營運逆勢成長，昨（23）日並搭上機器人題材，帶動股價攻上漲停價185元、上漲16.5元收市，為近五個月波段新高價。
宸曜與輝達（NVIDIA）合作已久，預計將在輝達2025年推出的Jetson Thor運算平台中，宸曜也將跨入人形機器人的開發。不過，宸曜坦言，考量精密感測技術還有待突破，以及目前成本較高、法規等因素，市場起來還需要一段時間。
在邊緣AI方面，宸曜指出，隨著系統整合商對AI應用愈來愈有掌握，專案不論量或金額規模同步提高。
宸曜看好2025年營運持續成長。在個別領域方面，軍工新產品專案應用包括地面部隊無人化系統等逐步發酵，明年上半年會看到明顯成長；應用於油田開採、煉油的防爆產品，則可望隨著美國總統當選人川普上任後重啟大規模採油投資，帶動相關需求成長。
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