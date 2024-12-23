長照業首例！青松健康明年元月15日上市 暫定承銷價67元

全國首家長照產業掛牌上市的青松健康（6931）23日公布，該公司為配合上市前公開承銷，對外競價拍賣4,148張，競拍底價55.37元，最高得標張數528張，暫定承銷價67元。競拍時間為12月25日至27日，12月31日開標；明年1月3日至7日辦理公開申購，1月9日抽籤，暫定1月15日掛牌。

青松健康總經理周孟賢表示，公司現有服務包含居家式、社區式與住宿式三大類型，形成一條龍的連續性長照服務，充分結合政府的長照2.0政策，確保服務的深度與廣度。截至目前為止青松共有七家住宿式機構、13家社區式機構、一家居家式服務單位，另外還有22家結合社區及居家型的綜合式機構，未來三年已通過核准設立的還將包括10家社區式機構及九家綜合式機構，總計青松健康全台共將擁有62家機構。

青松健康說明，已開業的據點已有六成有獲利，每新設一個據點估計在兩年內可損平，公司力拚明年營收雙位數成長，在毛利率方面，近四年都維持在7至14%之間，今年前三季為12.28%，隨著規模經濟的放大，公司期待未來能朝20%目標邁進。

另外，青松健康也將在彰化縣田中鎮及新竹市淡水區成立兩家大型長照園區，兩座園區各擁有187床及200床住宿式機構及搭配的日照中心，將分別在明年第3季及2028年首季開幕。

青松健康董事長陳謀表示，由於住宿式長照機構擴大選址有較大的門檻，再加上政府目前的長照2.0及後續要上路的長照3.0仍將以社區式發展為重心，青松健康未來幾年擴張將以社區式機構為優先考量。

根據衛福部統計，截至今年9月，全國日間照顧中心布建達成率雖已達89.6%，但整體服務量能仍有巨大成長空間。青松健康透過日間照顧與短期喘息服務等模式，補足家庭照顧的不足，同時帶動自費市場需求的成長。公司也計畫下一步推廣全齡住宅概念，結合管家服務與智慧照顧，為高齡族群提供更多元化的居住與照顧選擇。

面對人力資源短缺與服務需求不斷上升的挑戰，青松健康已引入智慧科技，為長照產業注入創新動能。透過物聯網（IoT）、人工智慧（AI）等技術，公司打造了一套涵蓋健康數據管理、服務流程標準化的智慧平台。這些技術不僅降低了營運成本，也顯著提升了服務效率與品質。

此外，青松健康的智慧管理平台結合穿戴設備與遠距照顧科技，能實現個別化健康管理與精準照顧。從智慧床墊到行為偵測系統，高附加價值的科技應用讓公司在提升服務標準的同時，成功開拓出更多的市場商機。