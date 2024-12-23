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創泓科技12月25-27日競價拍賣 暫定明年1月15日掛牌

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

具備自主資安平台研發能力的資安整合服務商創泓科技（7714）配合上櫃前公開承銷，對外競價拍賣1,612張，競拍底價72.5元，暫定承銷價87元。競拍時間為12月25日至27日，12月31日開標；114年1月3日至7日辦理公開申購，1月9日抽籤，暫定1月15日掛牌。

創泓科技董事長黃健寧表示，疫情催化了數位化進程，遠距辦公與混合工作模式的普及，使得資安需求快速上升。雖然企業加速雲端化部署，但雲端治理、零信任架構及營運技術（OT）資安也隨之成為產業的痛點。近年來，針對大型企業工控系統的駭客攻擊頻繁，駭客針對OT系統進行的惡意攻擊軟體日漸增多，使企業對於整合IT與OT資安解決方案的需求快速提升。

創泓科技以技術創新為核心，結合AI雲端運算，開發出一系列具前瞻性的資安解決方案。其自主研發的DevaEye平台已升級為具備XDR事件分析能力的工具，將端點安全資訊、弱點管理與智能分析整合於一體，大幅提升用戶的資安可視化與威脅應對能力。此外，公司還積極布局AI應用，開發包括API威脅檢測、AI語音生成平台（支持國台客語STT/TTS API）及無人機3D建模等技術，實現資安功能的多樣化與場景延展。

AI 資安 雲端運算

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