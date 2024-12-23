領跑ESG聲量的企業都有這些特質！揭曉最新台灣上市櫃公司永續排行Top 5

企業永續除了環境保護，還有什麼？

環境保護意識逐漸高漲，從全球到國家，乃至各大企業也積極投入永續發展目標（SDGs）的實踐。企業永續不僅是口號，而是將「永續發展」理念融入經營管理中的長期策略，與傳統僅追求獲利的模式大不相同。除了實現環境保護，企業永續也強調在履行社會責任與優化公司治理的基礎上，追求穩定的長遠發展，並為社會創造正向影響。哈佛商學院曾分享，企業推行永續策略能帶來四大顯著好處，包括「保護品牌形象並降低風險」、「吸引並留任優秀人才」、「緊跟市場趨勢」及「創造更大的成功」。這些優勢不僅鞏固企業競爭力，還有助於企業在永續發展的大潮中占據主導地位。

《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，以11月29日揭曉市值前30大上市、櫃名單且落實永續行為的公司，網路聲量為主要排名指標，好評影響力為參考指標，了解企業在永續議題上的表現與公眾支持度，一起來看看《永續溫度計》12月的上市櫃口碑榜，有哪些公司榮登永續聲量前五名吧！

上市No.1 台積電

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台積電為全球最大的積體電路代工製造商，不僅在技術創新上領先全球，更積極應對氣候變遷，實踐永續承諾。2023年，台積電使用再生能源25.9億度，占總用電量的11.2％，並計劃於2030年提升至60％，2040年實現100％的再生能源使用。此外，公司推行資源循環與水回收利用，並通過「資源高值化行動方案」，提高資源再生活化比例，邁向零廢棄目標。

在上市公司市值前30名的永續聲量排行榜中，台積電可謂常勝軍，其中聲量高點出現在11月13日，台中零廢製造中心正式商轉，也成為台灣第一個導入「薄膜碳捕捉技術」的示範場域。執行副總經理秦永沛指出，零廢中心每年可減少13萬公噸廢棄物委外處理，節省約15億元環境成本，並減碳4萬公噸，相當於110座大安森林公園的碳吸收量，展現台積電在環境永續上的巨大貢獻。對此，不少網友給予高度稱讚：「台積電做得非常成功，希望政府能夠大力推廣」、「創造ㄧ個好環境給後代子孫」、「希望能將廢製造中心經驗推廣到全台，共同打造更好的環境」。

上市No. 2 中華電信

中華電信努力推動數位創新、環境保護及社會責任等多元永續發展，為達成2050淨零排放目標，長期積極執行了多項環保行動，例如透過舊機換新機計畫，2023年回收廢棄物達11.551公噸，回收利用率高達91.42％。此外，公司也將439家直營門市全面轉型為「綠色商店」，展現綠色經營的決心。

在上市公司市值前30名永續聲量排行榜中，中華電信以網路聲量760筆獲得第二名；為應對全球淨零挑戰，中華電信進一步推動供應鏈低碳轉型，制定標案要求投標廠商配合執行溫室氣體盤查與驗證，盼擴大永續影響力。自2025年起，3,000萬元以上採購案需提供碳足跡報告；2027年起，需具備第三方查證證書方可投標。中華電信堅信，唯有攜手供應鏈合作夥伴，才能實現全生命周期減碳，推進永續共贏。

上市No. 3 中鋼

台灣鋼鐵產業雖創造了巨大的經濟效益和就業機會，但煉鋼過程對環境的衝擊，如空氣污染、水資源耗用及土壤影響，仍是迫在眉睫的議題。而做為國內最大的鋼鐵企業，中鋼積極推動環保措施，以資源循環利用與環境保護為雙重目標，展現高度的企業社會責任。中鋼採用一貫式煉鋼製程，其原料90％以上為石料、煤礦及鐵礦，以及少部分自產所回收的廢鋼。2023年廢鋼使用占比達4.37％，多餘的廢鋼則轉售至中龍公司，進一步實踐循環經濟的原則，將資源高效化再利用。

在全球低碳經濟浪潮中，中鋼專注於開發綠色鋼品，成為鋼鐵供應鏈中推動節能減碳的關鍵力量。2023年，中鋼綠色鋼品的訂單總量達255.42萬公噸，減碳效益約564.90萬公噸，其產品包括耐磨鋼板、高功能橋梁用鋼及高強度汽車用鋼等，為產業低碳轉型提供了實質支持。中鋼的永續發展成效在2024年第七屆全球企業永續論壇暨聯合頒獎典禮中獲得肯定，榮獲7項單項績效獎，並成功帶動當日聲量高點，讓其在上市公司市值前30名永續聲量排行榜中名列第三。不少網友表示：「還好煉鋼都是用乾淨的煤」、「綠色鋼鐵無懈可擊」。

上市No. 4 台灣大哥大

翻攝臉書／MySports 運動隨身

除了積極應對氣候變遷、推動淨零排放，台灣大哥大在保育行動上可說是不遺餘力。自2023年起，台灣大哥大推行「台灣大山椒魚保護計畫」，攜手國立台灣大學朱有田教授團隊，投入研究資源與設備，致力於保護山椒魚棲地並蒐集相關數據。計畫目標包括在2025年前將觀霧山椒魚的孵化率提升至95％、存活率至30％，以及在玉山國家公園維持阿里山山椒魚的100％孵化率，並提升存活率至60％。未來計畫將結合先進通訊技術，加強山區訊號覆蓋與數據傳輸，進一步提高研究效率與成效。

在企業關懷方面，台灣大哥大每年運用「MySports」App舉辦線上運動會，至今吸引逾2.7萬人次參與，燃燒1.4億大卡熱量。台灣大哥大運用科技力，照護員工身心健康，11月8日榮獲《康健雜誌》｢CHR健康企業公民｣銅獎，帶動當日聲量衝破高點。此外，台灣大哥大也推動混合工作模式，每月提供10天居家上班機會，並推出12萬元生育津貼、10周有薪產假及員工持股信託等多項福利，致力於打造幸福職場環境。總經理林之晨強調，員工是公司的核心資產，未來將持續優化職場環境與健康管理，吸引並留任優秀人才，確保企業競爭力的長遠發展。

上市No. 5 鴻海

鴻海科技集團以「永續經營 = EPS + ESG」為核心理念，展現其對環境與社會責任的承諾。2023年，鴻海發布《ESG Insight》，透過數據透明化與利害關係人的交流，突顯企業在環境、社會與治理領域的前瞻布局與責任擔當。近期，鴻海自主開發的「永續觀測站」數位化管理平台憑藉其創新設計，榮獲紅點設計大獎。該平台利用可視化與動態圖像技術，將碳排放、員工福祉等複雜指標轉化為直觀易懂的資訊，成為科學決策與推動永續發展的重要工具。未來，「永續觀測站」還計劃擴展至供應鏈管理，進一步提升環境適應力與永續成效。

2023年，鴻海在減碳領域也交出亮眼成績，全年減碳達27萬噸，相較前一年大幅下降53.57％，同時實現碳生產力營收增長100％。這些具體行動讓鴻海再度囊括「2024碳競爭力100強」電子製造產業－其他電子業領域第一名，並連續三年上榜，成功帶動聲量衝高。網友稱讚：「100分」、「賀！成果豐碩，值得我們學習」。鴻海強調，減碳不僅是對環境的責任，也是推動企業成長的關鍵動力。未來，鴻海將繼續致力於永續經營，攜手合作夥伴共創綠色未來。

上櫃No. 1 全家

翻攝FB／漁業廣播電台

全家便利商店多年來積極推動永續經營，透過「食品永續」、「善意共享」、「環境友善」與「企業承諾」四大價值鏈，將ESG理念深植於企業文化與經營活動中。其中，「友善食光」惜食機制自推行以來，每月減少的剩食量已突破714公噸，較2020年翻倍成長，展現其在減少浪費與資源利用上的顯著成效，成為加盟主、消費者與地球多贏的典範。友善食光也深受網友們的喜愛，紛紛表示：「覺得這樣蠻棒的」、「雖然現在還是會有過期被丟掉的東西，但感覺比較少了」、「減少報銷食物數量也好」。

在環境永續方面，全家以「IoT能源管理系統」和「店長節能地圖」為核心策略，帶動超過90％的門市完成節能改造。門市廣泛應用智能控溫、動態除霜與燈光調節技術，2023年全年節省用電量超過200萬度，減碳效益令人矚目。這些舉措不僅降低能源消耗，也為其他企業樹立了綠色經營的榜樣。在上櫃公司市值前30名永續聲量排行榜中，全家榮登榜首，11月15日因石碇國道店與漁業署合作推廣國產水產品活動，聲量達到高峰。石碇國道店上架金目鱸魚片、臺灣鯛魚片、去刺虱目魚肚等多樣在地漁產，展現全家在支持本土產業與減少碳足跡上的用心，邀請消費者共同參與品嚐美味且永續的「在地好魚」，網友們表示相當期待。

上櫃No. 2 世界先進

世界先進以「關懷弱勢」、「照護獨老」、「多元培力」、「永續倡議」、「環境保育」等五大公益主軸，結合產業專長推動社會公益，自2022年起訂定「弱勢培力、推廣半導體科普知識、縮小學用落差」主軸，規劃半導體科普與職涯相關教材，和學校、社福團體等單位合作舉辦公益講座，擴增產業人才庫。世界先進公司也配合政府再生能源發展條例，支持能源多元化及改善能源結構，以落實環境永續的理念出發，致力使用乾淨無污染的綠色能源，並於2022年宣布加入全球再生能源倡議組織 RE100，承諾2040年全球營運據點將百分之百使用再生能源。

這次世界先進以202筆聲量位居第二名，聲量高點落在12月4日，世界先進與恩智浦（NXP）在新加坡合資的VSMC舉行12吋晶圓廠動土典禮，預計2027年量產，2029年可達到月產能5.5萬片規模。VSMC暨世界先進董事長方略表示，新廠的設計融合現代科技與綠色製造理念，展現對環境永續的承諾，期望藉此提升產業價值，同時促進當地經濟發展。

上櫃No. 3 元太

示意圖／翻攝Linfiny

元太科技致力於電子紙技術的研發與製造，秉持持續獲利與永續經營的兩大目標，推動智慧無「紙」境的未來。公司也以「創新為基礎的低碳永續產品」為核心理念，透過「研發創新」與「綠色產品」策略，構建永續與低碳競爭力，並制定「永續產品管理政策」，將永續精神融入產品全生命周期。2023年，元太加強循環設計與減碳技術，推出多項創新方案，並落實「4R檢核標準」，實現設計、生產到廢棄的全程環保管理。

在上櫃公司市值前30名的永續聲量排行榜中，元太科技位居第三名，其聲量高峰出現在11月8日，來自其與兆豐銀行等金融機構完成120億聯貸案，將ESG指標納入授信條件，助力電子紙產線擴充與應用推廣。元太的電子紙技術以超低耗電的低碳特性著稱，根據富時羅素綠色營收2.0數據模型評析，其99.9％的營收屬於綠色營收，展現了顯著的環境效益。部分網友分享：「電子紙是個好東西」、「如果便宜的話就能普及了」、「希望以後筆電可以用電子紙取代螢幕，一般螢幕超傷眼」。

上櫃No. 4 環球晶

環球晶成立於1981年，是全球領先的半導體矽晶圓製造商，產品廣泛應用於多種電子裝置。公司秉持人本、誠信與創新理念，將環境、社會與治理融入經營，致力於推動永續價值。環球晶強調廢棄物管理，以源頭減量、回收再利用為優先，2023年全球廢棄物處理量達34,565.6公噸，其中89.9％為回收利用，彰顯卓越的環保實績。公司近三年內也未發生重大廢棄物洩漏或違規事件，並建立供應鏈法規符合性審查機制，確保合作夥伴的合規表現。

在上櫃公司市值前30名永續聲量排行榜中，環球晶獲得第四名的好成績，聲量高點為旗下的丹麥子公司Topsil榮獲丹麥商業報紙《Børsen》頒發的Green Gazelle獎項，表彰其在推動綠色轉型與半導體材料創新方面的卓越表現。2022年，環球晶加入全球再生能源倡議組織RE100，承諾於2050年全面使用再生能源，展現長期永續承諾。為此，Topsil著手在廠區旁建設10MW太陽能電廠，預計2025年完工，將實現綠電自給自足並回饋丹麥能源系統。

上櫃No. 5 群聯電子

成立於2000年的群聯電子，致力於研發與設計快閃記憶體控制晶片 (NAND Controller IC)，至今已成為全球領先的儲存解決方案供應商。群聯持續投入環境保育，2021年啟動的「海岸林復育長期計畫」及多年來參與的淨灘活動，展現其對海洋保護的承諾。公司亦關注產品全生命周期的環境影響，致力於研發節能高效的記憶體晶片，並透過精簡包裝與回收機制減少廢棄物。2023年，公司回收78,742件包裝材料，彰顯其對資源循環利用的重視。

此次在上櫃公司市值前30名永續聲量排行榜中位居第五名，聲量高點落在11月22日，群聯在國立陽明交通大學台南歸仁校區捐建的「群聯樓」正式動土，設計靈感源自NAND控制晶片，象徵科技創新與教育融合。該建築旨在為南台灣學生提供產學合作基地，助力AI儲存與運算技術的發展，同時結合綠化設計，營造舒適宜人的學習環境。群聯樓預計於三年內完工，將成為科技人才培育的重要平台。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體提供，分析時間範圍為2024年11月7日至2024年12月6日，為期1個月。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1,500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Instagram、Threads、TikTok、新聞媒體、討論區、部落格等網站，使用斷字切詞（Word Segmentation）、語意分析（Semantic Analysis）、即時情緒分析（Real-Time Sentiment Analysis）等技術，汲取網路上相關討論文章，將文章分為正面、負面、中立三種情緒，計算網路聲量。其中「好評影響力」的分數是綜合聲量與好感度數據加權計算，使其能同時反映「好評」與「聲量影響力」複數概念。

本次調查榜單是以2024年11月29日臺灣證券交易所網站、證券櫃檯買賣中心網站所公布的市值排行前30名，作為此次分析的公司名單。本調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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