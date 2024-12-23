興櫃新兵思必瑞特27日70元掛牌 擁PLT凍晶創新技術

生技族群將添新兵，思必瑞特（7790）23日表示，公司將在27日以每股70元登錄興櫃，為再生醫學領域注入新動能。該公司專注於開發高濃度血小板凍晶技術（Platelet Lyophilized Technology, PLT）製備服務，突破傳統高濃度血小板血漿 （PRP）的限制，為醫療機構提供定劑定量的治療選項，目前已與逾1,200家醫療院所合作，應用範圍涵蓋醫學美容、骨科及復健等領域。

思必瑞特生技成立於2020年12月，目前實收資本額1.59億元，公司近年營運穩定成長，2023年營收1.79億元，2024年上半年已達1.04億元，近三年毛利率更是穩定維持80%以上。思必瑞特目前每季約處理2,000件以上客戶訂單，且呈現逐季成長趨勢。海外布局部分，公司於日本建置符合CPC（細胞處理中心）認證實驗室，近日將完成驗收，完成海外首站布局，後續將取得PMDA（日本藥品與醫療器械管理局）認證，進一步鞏固藥品化標準，為全球市場佈局奠定堅實基礎，亦可望於明年下半年逐漸開始貢獻新一波的營運動能。

思必瑞特董事長林道隆表示，思必瑞特導入藥品化規格及標準，採用創新的生物鑄造廠「 Biofoundry」模式，結合血液分離、凍晶製備、定量檢測與放射線滅菌等技術環節，並克服傳統PRP高濃度血小板血漿缺乏標準化流程、療效不一致的痛點，提供彈性治療方案及多元應用模式，成功將專利技術商業化。公司並導入E化管理系統，簡化收檢流程，提高檢測準確性與效率。

思必瑞特的PLT凍晶技術在Class 10,000無塵實驗室中執行標準化製備，並完成成品真空包裝及放射線滅菌，符合藥品級別的檢測與生產標準。PLT產品經藥物穩定性測試驗證，能100%完整保存血小板，是國內唯一能在室溫下有效保存三年且維持95%活性的業者。此外，其技術突破傳統PRP需立即使用完畢的限制，具長期保存能力，可單次採血進行多次治療，適合長期療程的患者。相較於傳統PRP，在製程安全、濃度穩定性、保存期限及使用彈性上都更加優越。

思必瑞特目前在台灣、日本、美國、中國等地已取得11項專利，另有十項跨國專利正在審查中，範圍涵蓋血小板乾粉製備技術、血小板臨床應用、新型血袋裝置及醫療輔料的特殊技術。這些專利的應用範圍廣泛，包括美容抗老、骨科復健、運動醫學及婦科修復等多項領域。專利技術不僅強化市場競爭力，也支援醫療機構拓展更多專業治療選擇。

根據Marketsand Markets分析，2023年全球醫美市場規模約為154億美元，預計至2028年將達259億美元，年增率高達11%。在此快速成長的市場中，亞太地區增勢尤為顯著。台灣醫美市場的年產值已超過600億台幣，顯示出極大的發展潛力。思必瑞特的PLT技術在抗老化與再生醫學中的應用，恰好契合市場需求，為醫療美容產業注入創新技術力量。