金興迎轉單 拚下月上市

汽車零組件業者金興（7732）為北美AM（售後維修市場）散熱風扇主要供應商，金興看好川普上任新關稅政策，美中貿易衝突若加劇，勢必帶來轉單效應，隨著明年業績出現想像空間。

金興受惠於北美保險公司擴大使用AM件使用，金興業績在一個上升軌道上；其次，電動車的散熱需求量大，金興業績跟著受惠；隨著業績穩健成長，金興也啟動上市計畫。該公司搶攻年終獎金買盤增強商機，預計1月中旬掛牌上市。

金興表示，長期專注於全球車用AM市場，占有率居領先地位，可以供應30年經典車種，長期不斷投資開發新車款的模具，也能快速應對新車型AM需求。

該公司主要以車用散熱系統風扇與車用空調系統鼓風機專業大廠，可以提供一站式服務，金興泰國生產基地可以避開地緣政治風險，長期OEM的訂單有望跟著成長。