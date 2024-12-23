寬宏演唱會經濟 紅通通

娛樂產業大爆發，天后、天王級歌手演唱會爆滿，相關概念股發燙，其中，江蕙封麥近十年後強發20場演唱會，主辦單位寬宏藝術（6596）手握大金雞，加上明年推出音樂劇「悲慘世界」，營收、獲利有望創下歷史新高紀錄。

寬宏持續受惠演唱會經濟，今年前三季已賺逾半個資本額，目前在手展演活動滿檔，且能見度可看到明年全年，除了《2025江蕙演唱會》外，多年來深耕音樂劇領域也有斬獲，拿下《悲慘世界》40周年紀念版音樂會來台演出權，這也是《悲慘世界》首度來台演出，可望再度吸引音樂劇迷的注目。

寬宏指出，《2025江蕙演唱會》與《悲慘世界》40周年紀念版音樂會，7月份將同時在高雄演出，將大幅挹注明年營運成長動能，並帶旺國內暑期藝文展演市場，預期明年全年營收獲利表現可望創歷史新高。

法人指出，近年演唱會如雨後春筍般冒出，國內龍頭的藝文展演主辦業者大幅受惠，若以江蕙演唱會來看，一場演唱會票房平均5,000萬元，20場總計可達逾10億元，音樂劇《悲慘世界》一場票房約700萬元，52場合計可達逾3億元，明年動能可期，不僅有望營收創歷史新高，預估全年獲利可望賺一個資本額以上。

近年高雄世運主場館開補助先例，大大吸引海外重量級歌手來台舉辦，今年台北大巨蛋通過可舉辦非運動賽事，換言之，南北兩地都有大型場館可供業者舉辦演唱會，為文創業增添動能。

市場預期，國內重量級藝人紛紛搶站新舞台，在周杰倫、張惠妹後，傳出蔡依林最快在明年也有望登上台北大巨蛋，隨著未來還會有更多的演唱會登場，都為文創業者創造極大利基，包括寬宏藝術、必應、寬魚挹注不少展演商機。