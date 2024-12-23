M31業績 將先蹲後跳

矽智財（IP）廠M31（6643）今年營運受到北美整合元件廠（IDM）合作進度延宕影響，法人預期，該公司今年營收恐難逃衰退，明年在先進製程案件與簽訂韓國客戶合作等布局發酵挹注下，可望重返成長軌道。

M31今年前11月合併營收為13.5億元，年減2.1％，主要受到該公司先前投入資源與北美IDM廠進行合作案開發，不過今年還未能有成果，以及非AI應用的成熟製程需求疲軟，與同業競爭等因素影響。為了因應未來的研發需求發展，M31今年大幅擴編人力，約增加三成。

即便M31今年業績恐不如去年，法人認為，M31營運谷底情況應當已過，該公司在各製程平台的IP開發已逐步完整，展望2025年，其投入先進製程IP開發的效益應能逐漸顯現，加上與韓系新客戶的合作有機會水到渠成，明年權利金表現可望攀升，整體業績表現有機會優於今年。

由於IP產品從開發至可挹注營收，大約需要兩年時間，展望未來，法人評估，M31投入2奈米製程IP開發，將可於二至三年後對公司提供助益。

從應用面來看，法人提到，M31持續深耕雲端服務供應商（CSP）合作及車載應用，也可望為其營運帶來更多動能。據了解，該公司已與不只一家CSP業者建立合作關係。

從市場區域來看，M31前三季由中國大陸市場貢獻約四成業績，台灣市場也貢獻約三成業績，美國市場貢獻約二成多業績。

法人指出，M31本季或明年首季，有機會簽訂與韓系客戶的合作可望為其後續帶來營運動能。