博弘 擴數位雲端版圖

博弘（6997）是遠傳集團旗下專業雲端服務提供商，於12月16日正式掛牌上櫃，為今年度首家上櫃掛牌數位雲端業者。博弘2023年度合併營收為47.5億元，每股稅後純益（EPS）為4.57元。

2024年前三季合併營收為29.9億元，EPS為5.20元。博弘掛牌價101元，20日股價收在127.5元，掛牌以來股價漲幅26.2%。

博弘成立於2006年10月，主要提供公有雲平台經銷及維運託管服務，並以其雲端技術核心能力獲得AWS（亞馬遜雲端服務）及GCP（Google雲端服務）等國際公有雲大廠青睞，成為核心級經銷夥伴。

博弘歷經多次轉型，從最早推出自有網路硬碟服務、網路運動賽事轉播，後續再推出自有雲端運算服務及自建機房設備，並在2008年AWS興起時，正式進軍公有雲市場，成為AWS在台首批雲端經銷商之一，成功開拓台灣及香港兩地市場，並站穩AWS及GCP核心級經銷夥伴地位。

在自有加值服務方面，博弘協助客戶進行雲端架構規劃、資料數據管理與分析以及導入生成式AI服務等，致力於運用雲端技術協助客戶改善作業流程，提升經營效率，並加速實現數位轉型。