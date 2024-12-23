明遠 衝刺半導體設備

明遠精密（7704）主要業務為半導體製程設備關鍵零組件與子系統研發、製造、銷售及技術維修服務，於2024年12月16日以承銷價69元正式上櫃掛牌，20日股價收在80.6元，掛牌以來漲幅16.8%。明遠精密2023年度合併營收為7.3億元，每股稅後純益（EPS）3.45元。2024年前三季合併營收為5.7億元，EPS為2.45元。

明遠精密早期以提供半導體設備相關零組件或子系統的維修服務為主，提供遠程電漿源、微波系統、射頻產生器、臭氧系統、終點偵測器等多項設備零組件的維修服務，並藉此累積技術及了解客戶需求，進而成功開發自有產品且已打入晶圓代工廠客戶供應鏈。

在全球氣候變遷影響下，「淨零排放」成為刻不容緩議題，為因應2050淨零碳排目標，環境部採「碳費先行」政策，因此加速各大企業積極致力減碳與設備轉型。