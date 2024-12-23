露奇亞 下月辦理籌資

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

櫃買中心創櫃板再添生力軍，露奇亞（7667）產業類別為生技醫療，將於2025年1月2日透過創櫃板辦理登錄前籌資。露奇亞自行開發保養食品，以自有品牌行銷，主要產品涵蓋膠原蛋白、益生菌、葉黃素等日常保養系列。公司產品經過嚴格的配方設計與製程，通過國際驗證，重視品質，滿足現代人對營養食品的需求。

露奇亞將自2024年12月25日起揭示其籌資資訊，2025年1月2日起進行投資人認購及繳款作業。投資人可至「櫃買市場業務宣導網站」（https://dsp.tpex.org.tw）「創櫃板公司」頁籤，點選「認購籌資資訊」項下的「辦理中籌資資訊」，即可查詢該公司籌資資訊。

創櫃板 櫃買中心

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