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新漢明年推新品 業績補
工業電腦廠新漢（8234）強攻機器人領域，目前相關業務應用涵蓋無人自走車（AMR）及提供開放標準的控制器，儘管目前對公司業績實質貢獻仍低，隨新客戶持續增加且展望正向，加上明年多款產品上市，新漢看好機器人業務對2025年業績將有較顯著挹注。
新漢今年陸續展示自家機器人布局，除與正崴合作的曲面瑕疵檢測機器人外，也有第二代無人自走車。其中，曲面檢測可以運用在高爾夫球頭及充電樁生產。新漢透露，無人自走車零件自製率達七成以上，售價可與陸廠競爭。
新漢先前指出，與正崴的合作，主要是提供開放標準的控制器，目前正崴初期僅供集團內部使用，但即使如此，正崴訂單的量已非常可觀。新漢並與盟立旗下諧波減速機盟英合攻機器人，新漢智能預計，相關合作案將於2025年中旬可看到業績貢獻。
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