三顧副董座陳宗基：iPSC 儲存業務拚成長 明年業績動能強

再生醫療公司三顧（3224）近日召開線上法說會，副董事長陳宗基表示，三顧首創的iPSC儲存平台近期業務已有突破性進展，合作院所數量從13家增加至58家，為公司開創全新的成長曲線。展望明年，隨著iPSC業務的持續擴展，再生醫療法施行細則即將公布實施，政策利多將為再生醫療與細胞治療產業注入強勁動力，進一步推升三顧的營運規模持續成長。

三顧今年11月營收1.21億元，年增21.39%，前11月營收13億元，年減4.67%。公司目前在櫃買市場仍掛電子通路業，營收來源以電子業為大宗，但近年來三顧跨足再生醫療領域有成，生醫事業群今年第3季營收較去年同期成長高達228%，累計前三季年增率達143%。

陳宗基表示，生醫療與細胞治療的普及關鍵，除了製造品質與嚴格控管外，更需要醫院和診所的密切配合。三顧今年合作醫療院所數量從去年的13家大幅增加至58家，細胞認證診所從六家增至九家，特管辦法合作醫院從七家增至12家。

三顧憑藉取得PIC/S GMP認證的製造場所，今年已成功接受生技公司的委託，生產骨髓間質幹細胞，用於治療脊髓損傷患者。此外，三顧還新增了43家iPSC儲存服務合作診所，通路布局已從細胞治療這一廣泛的應用領域拓展至家族健康iPSC儲存服務。

迎接再生醫療時代 全面布局

三顧在特管法合作醫院中鎖定最多的病患為膝關節軟骨缺損，已有70位患者獲得支持。膝關節損傷市場需求龐大，軟骨缺損約占15%至20%，主要與運動損傷及退化性疾病相關。三顧也積極拓展皮膚缺損改善，目前已收治11名患者。公司也在開發的再生細胞製劑，還包括已進入臨床三期的口腔上皮細胞層片，該產品專用於防止表淺食道癌術後之食道狹窄症的發生，展現出巨大的市場潛力。

據估計，全球醫美市場的年複合成長率達9.5%，台灣自體纖維母細胞在醫美市場的潛力預估高達新台幣20至50億元。三顧甫於11月推出iPSC儲存服務項目，並邀請知名藝人昆凌擔任推廣大使，開辦即引發市場高度關注。該服務不僅普及於一般大眾，還可延伸至多元應用，包括藥物篩選平台、個人化精準細胞治療種子、個人化iPSC外泌體美妝產品代工等，更有機會擴展為個人化家族健康細胞庫，極具發展潛力。

陳宗基表示，為迎接再生醫療時代的來臨，三顧進行全面布局，擁有台灣首家取得PIC/S GMP認證的細胞製造工廠，還積極強化製造品質與控管，為CDMO業務接單做好準備。三顧也攜手子公司樂迦，推動數位化智慧製造，致力於將旗下廠房打造成亞洲頂尖的數位化管控超級細胞工廠。在智慧工廠的概念下，公司目前已提出33件專利申請，其中一項與AI相關的專利已獲批准取證。隨著再生醫療雙法施行細則即將公布，三顧期待成為第一批受惠的早收成果廠商，為再生醫療領域注入全新動能。