晶鑽生醫23日起實施庫藏股 最高104.9元買進190張

晶鑽生醫（6815）近日宣佈，為激勵員工士氣，董事會決議將從23日起買回庫藏股轉讓予員工，預定買回190張股票，每股買回價格介於51.8至104.9元間，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回，總買回上限金額約2,000萬元，預定買回股份占已發行股份總數的0.56%。

總經理謝佳憲表示，近期接獲中國大陸國家藥品監督管理局（NMPA）通知即將獲證，代表晶鑽生醫在生物醫材的產業升級中已取得先機，對於未來發展深具決心和信心，因此積極布局海外市場需才孔亟，對於研發和行銷業務專才「求才若渴」必要祭出激勵誘因，希望藉由買回庫藏股轉讓予員工、延攬高階主管和業務開展人才，對於中長期支持公司的股東而言，庫藏股的留才攬才策略是為當務之急的重要里程碑。

董事長賴柏如強調，2025年市場戰略為深化市場滲透，提高市占率，明年營運將擴編團隊，期許超越今年成長動能。執行副總暨財務長黃湘琦說明，累計前11個月自結營收6.76億元年增22%，超過去年全年增長10%；東南亞之泰國已放量出貨，東北亞則屬中長期的規劃，中國市場在12月取證後，預計2025年中國營收實現雙位數成長。