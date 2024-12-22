積極攬才 晶鑽生醫23日起實施庫藏股
晶鑽生醫宣布，為激勵員工士氣，決議將從23日起買回庫藏股轉讓予員工，預定買回190張股票，每股買回價格介於51.8至104.9元間，股價低於區間價格下限，將繼續買回，總買回上限金額約2000萬元，預定買回股份占已發行股份總數的0.56%。
晶鑽總經理謝佳憲表示，近期接獲大陸NMPA通知即將獲證，代表晶鑽生醫在生物醫材的產業升級中已取得先機，因此積極布局海外市場需才孔亟，對於研發和行銷業務專才「求才若渴」必要祭出激勵誘因，希望藉由買回庫藏股轉讓予員工、延攬高階主管和業務開展人才。
晶鑽董事長賴柏如則強調，2025年市場戰略為深化市場滲透，提高市占率，明年營運將擴編團隊，期許超越今年成長動能，今年累計前11個月自結營收6.76億元年增22%，超過去年全年增長10%；東南亞的泰國已放量出貨，東北亞則屬中長期的規劃，大陸市場在12月取證後，預計2025年大陸營收實現雙位數成長。
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