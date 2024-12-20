電子設備測試檢驗大廠耕興（6146）昨（20）日提到，明年看好AI應用與換機潮，以及因應主管機關歐盟強化規範與FCC美國規範，資安檢測可望成為主流，在每個案件營收占比2-3%，明年可望達到每件5%，整體訂單能見度達首季，初步看整體上半年持平今年，5G新機推陳出新以及檢測項目升級有助於獲利優化。

耕興說，2025年目標是獲利成長大於營收，美國市場會是主要動能之一，包含5G網通以及企業網路更新等需求。隨著4G轉向5G，測試單價提高，大陸5G檢測廠商持續整合，台灣僅耕興與SGS有新5G測試能力。

耕興昨也提到，打造集團邁向新一波營運成長期,迎接AI新世代所帶來的龐大市場商機憑藉公司在5G、高階網通檢測高市占率、各大科技品牌大廠與電信營運商等指定實驗室、以及全球超過113座主流測試場地的量能等進一步擴增資安檢測服務與EMC、SAFETY·RF、5G檢測服務並列，提供更多科技產業品牌廠商專業檢測一條龍服務。

2024年雖因大環境景氣負面因子干擾，包括晶片廠商推新晶片的腳步放緩、AI新機種延遲發表等，耕興除了擴增新服務項目取得新機種檢測業務訂單，仍擴增人才備足產能。

在既有客戶的深化經營下，5G、高階網通的檢測市占率仍穩坐龍頭地位，信賴與強大的競爭力也展現新規機種訂單上，對耕興2025年營運增長動能持續增添薪柴。

耕興指出，對2025年上半年的營運成長充滿期待。目前在手檢測案件量來看，安卓手機、平板廠商皆開始針對CTIA 6.0版本、新增頻段、SA獨立專網等測試與驗證設計新品，另一方面，消費性電子品牌大廠亦積極規劃推出更多搭載AI、3GPP R18版、2CA/3CA載波聚合等技術規格的新機種，英特爾第14代晶片、天璣9400、S8 Elite等的推出，已有多家品牌大廠加與耕興進行相關應用的新機種開發與測試。

耕興觀察，AR、VR等新型終端產品的發展以及和AI晶片的結合等也馬不停蹄，加上新業務範疇資安檢測服務，提供手機、無線網通等業務未來相當可觀的商機。耕興抓緊高階技術規格推出所帶來的測試機會，有助2025年乃至後續成長動能延續。