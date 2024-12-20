大江法說會／董座：明年四大市場齊揚 明星產品GLP-1拚10億元貢獻

大江（8436）、和康生（1783）20日舉辦聯合法說會。大江董事長林詠翔表示，2025年主要聚焦在三大策略，包括精準「智」造、導入國際優質客戶、增強尖端研發，預計在台北、屏東各自成立臨床研究中心，以利持續開發新品並取得宣稱。他並看好歐洲、美國、中國大陸、東南亞等四大市場明年將同步成長。

大江目前在11個國家設有據點，2024年新增法國、越南、印度，產品銷售67國，今年也新增三個國家，目前在全球有三個製造中心，包括台灣屏東磐石、中國大陸上海金山、以及美國猶他州蜂巢。今年並擴充在台液態包產線。同時今年新增92個客戶數，來到1,400個客戶，今年並成功開發年營業額逾10億美元的國際大型客戶，奠定公司未來營運發展方向。

林詠翔表示，這幾年大江在國際化做了很多嘗試，也因此墊高營業費用，隨著對國際市場的熟悉度提高，已經找到穩健的模式，預估明年費用將可減少5,000萬~1億元。另一方面，大江將導入更多營業額在10億美元以上的國際大型客戶，過去大江主要業務高達八成在中國大陸，主要客戶以微商為主，訂單爆發力十足，但穩定性不足。隨著疫情期間，中國加大對微商控管的力道，大江也將重心移轉至拓展歐美市場的客人，以今年來看，大陸占比已下降至36%，美國提升至26%、歐洲也提高至13%，東南亞占比也有15%。

在產品方面，鎖定減重領域，大江成功開發出的GLP-1，是公司寄予厚望的明星產品。林詠翔表示，GLP-1已在今年第4季出貨歐洲和美國客戶，目標2025年取得台灣專利，同時取得全球20位GLP-1 客戶，2026年則將進一步取得日本機能性表示法，2027年要拿到越南健字號，屆時整體市場可望快速擴大。尤其明年若能順利取得台灣專利，年營收10億銷售貢獻目標可望達陣。

和康生今年亦頗有斬獲，包括關節注射劑取得沙烏地阿拉伯、澳洲與秘魯許可，膠原敷材則取得越南、泰國許可，此外，新一代鼻腔敷料可進入美國、台灣市場，截至上半年已獲得11項產品的各國許可，整體至今累計產品品項共92項有許可證。

展望後市，總經理陳敬亭表示，看好新產品鼻即安在美國、台灣的銷售表現，同時目前手上有三項已完成配方產品，預計陸續在2026年下半年至2027年第1季取證。目標每年都有新產品、新市場進行銷售，以利維持營運動能。