新股紅包來了！東典申購起跑、承銷價32.5元 抽中一張賺9千

又有新股紅包開抽！光通訊濾片大廠東典光電（6588）現增新股20日起開放申購，每股承銷價定為32.5元，若以今日上櫃收盤市價41.7元來計算，抽中一張有望現賺9150元，報酬率28.2%，申購期間自即日起，開放至下周二（24日）截止，有興趣的投資人千萬別錯過。

東典光電為母公司東鹼（1708）於2000年5月15日為生產光通訊元件「濾光片」所成立的子公司，而起初東典主要業務以光纖通訊及精密光學用之薄膜濾光片的製造為主，不過隨著逐步調整產線，直至2022年塵埃落定時，其產品營收比重，就由光通訊濾光片佔達100%。

而目前東典光電（EOC）作為國內長期深耕光通訊產業的知名上櫃公司，發跡於宜蘭五結、也是台灣本土起家的一大光通訊品牌，目前專注於光學濾光片和光學組件的設計及生產，旗下主力產品則是「光學薄膜濾光片」，其餘也生產包括高密度多工分波器 (DWDM)、低密度多工分波器 (CWDM)、GFF 濾波器、波段分波器等產品。

對此，東典日前經董事會決議通過辦理現增發行新股800萬股，每股面額新台幣10元，發行總金額為8,000萬元，增資用途為購置機器設備。而此次現增之75%新股將由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比率認購，其中15%開放由員工來承購；最後剩餘的10%，則採公開申購的方式，開放市場投資人抽籤參與申購。